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庫克卸任 感謝果粉給靈感

聯合報／ 國際中心／綜合報導
庫克卸下蘋果執行長職務，他任內為蘋果創下輝煌成績，但也被批評沒趕上這波AI浪潮。美聯社
庫克卸下蘋果執行長職務，他任內為蘋果創下輝煌成績，但也被批評沒趕上這波AI浪潮。美聯社

蘋果公司執行長庫克九月一日卸任，由蘋果硬體工程負責人特納斯接任執行長。庫克在職務交接前夕寫給全體員工一封信，感謝員工支持付出。庫克未來仍會繼續擔任蘋果執行董事長，將有更多時間可以從事他熱愛的徒步旅行。

庫克也向全球蘋果用戶發表寄語。他在社群媒體上寫道：「在我擔任執行長的最後一天，向蘋果社群送上滿滿的愛。我的頭銜明天會改變，但我對蘋果社群的熱愛永遠不會改變。感謝你們始終給予我靈感。我的感激之情無窮無盡，我也期待著下一個篇章！」

彭博報導，蘋果正在招聘一名高階主管保鑣，要求候選人能「在條件艱苦的環境中一次徒步或背包行走數英里」。由於庫克非常熱衷徒步旅行與遊覽美國國家公園，外界推測這份招聘需求極可能與庫克有關，顯示他卸任後將有更多時間投入戶外活動。

庫克卸任執行長後將擔任執行董事長。他寫給內部員工的告別信說，「今天是我擔任蘋果執行長的最後一天。我一直就知道這一刻總有一天會到來，但當它真正降臨、當我寫下這些文字時，依然覺得難以置信」。

庫克說，他深愛這家公司以及支撐它的團隊，「感激你們每一天的付出，最重要的是，能作為你們的領袖是我畢生榮幸。無論外界對我的成功有何評價，我深知這完全歸功於你們。是你們激發出了最好的我。在我的一生中，從未見過或合作過如此卓越的團隊」。

庫克說，他最引以為傲的就是蘋果證明了「企業文化能勝過一切」，「我們共同堅信我們所創造的產品至關重要，而且我們有機會也有責任，讓這個世界變得比我們發現它時更加美好」。

庫克寫道，「正如賈伯斯曾經描述的那樣，我們能夠『在宇宙留下痕跡』，是因為我們的本質與信仰，是因為我們重視的價值觀以及我們看待世界的方式。我們是何其幸運」。

庫克說，他會懷念這個他深愛著職務，但能交棒給特納斯這樣「傑出、出色且極具能力的人，給了我極大的安慰。我對他的領導充滿期待」。

庫克 蘋果 特納斯

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