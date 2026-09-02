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台灣館惹怒中國 光州市道歉 稱尊重一中

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

南韓第十六屆光州雙年展將於五日開幕，卻因「台灣館」名稱捲入兩岸爭議。主辦方在台灣方面抗議後恢復「台灣館」名稱，隨即引發中方反彈。光州市八月卅一日為此正式道歉，強調尊重「一個中國」的立場沒有改變。

朝鮮日報報導，台灣文化部及參展藝術家表示近日發現宣傳資料改以「NTMoFA館」取代「台灣館」。十名參展藝術家及策展人上月十五日發表共同聲明抗議。基金會最終批准使用「台灣館」，但中方隨即表示反對；中方工作人員廿八日停工，截至卅一日仍未恢復布展，中國藝術家也未入境，中國館能否按原定計畫於五日開幕仍不明朗。

韓民族日報報導，光州市透過道歉聲明表示，光州雙年展台灣展館名稱只是在藝術領域交由參展藝術家決定的表達。據悉，光州市已與中國大使館方面協商，雙方決定以光州市表明上述立場，暫時為這場爭議畫下句點。

文化部 中方 南韓

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