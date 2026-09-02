歐盟高官反對讓俄參與G20會議正常化 稱時機未到

俄羅斯財長出席美國主辦的20國集團（G20）會議，引發歐洲領袖反彈，歐盟經濟事務執委杜姆布羅夫斯基斯今天表示，現在不是讓俄國出席G20會議「正常化」的時候。

法新社報導，杜姆布羅夫斯基斯（ValdisDombrovskis）在北卡羅來納州艾西維爾（Asheville）舉行的財經首長會議場邊告訴記者：「我認為歐洲的立場已眾所皆知。」

這位拉脫維亞籍官員表示，他們認為，現在不是讓俄羅斯恢復正常地位，或正常化俄國參與這類會議的時候。

這番言論正值G20財長與央行總裁準備展開第2天的會議，會議議程包括經濟「失衡」等議題。

全球主要經濟體的財經領袖昨天與今天在這座藍脊山脈（Blue Ridge Mountains）城市聚首，但他們的會談因美國聯手以色列對伊朗開戰、美國總統川普（Donald Trump）加徵關稅，以及歐洲領袖不滿俄羅斯財長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）意外現身而蒙上陰影。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭之後，歐洲領袖一直試圖孤立俄國，希魯阿諾夫現身引發他們抗議。

希魯阿諾夫並未參與昨天依傳統拍攝的「全家福」合照，歐洲官員拒絕和俄羅斯代表一同入鏡。