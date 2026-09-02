名家觀點／側席無緣 況乎主桌

近年國際政治流行以飯桌比喻世局，先是2024年底美國國務卿布林肯在慕尼黑安全會議大剌剌地對盟友稱：If you're not at the table in the international system, you're going to be on the menu，表達我為刀俎你為魚肉的態勢。接著2026年1月21日加拿大總理卡尼，於WEF呼籲中級國家團結時，也表示：大夥要act together，否則不能上桌，就會在菜單上，任人宰割。此時不禁想起，介於at the table與menu的另種選擇，小時候家族聚餐，常見大人一桌，旁邊小孩一桌，然人數菜式均從簡略遜，不過坐在小桌的人，恐怕也有委屈。

Not at the table（不能上桌），俗話叫做上不了檯面，如不知是啥意思？不妨看看教育部所編國語辭典的解釋，無非是氣質不足、不上道，不能公開上台。大桌不能上，是否勉強上小桌？只是菜式是否同等？待遇是否相同？

上周外交部長對媒體大談矽盛世，民眾好奇類似大唐盛世的矽盛世，有何意涵？這牽涉前述的大桌小桌，甚至現代大國捭闔的合縱連橫之術。2,500年前蘇秦倡合縱（Act together），秦不敢窺函谷關十五載；其後張儀倡連橫，各國友秦（個別談判），結果遭各個擊破。現代地緣政治比戰國時代更為詭譎複雜，尤其冷戰結束後30年，漸次形成多元軸心，美中俄各領風騷，國際如何互動，難免各懷鬼胎。

經過近年國際經貿的整合，美國發現其在20世紀鼓吹的全球化，造成美國工業空洞化，原向世界推銷的比較利益分工理論反形成對美不利的產業鏈，因此自歐巴馬時代就已改弦易轍，逐步採取再工業化，及至川普加大力道，加上新合縱連橫，全球步入新冷戰。

2025年美國提出Pax Silica Declaration，中譯矽盛世宣言，不無道理。Pax拉丁文，原意為和平，史稱Pax Romana，即指羅馬帝國維持繁榮和平的200年盛世，有如大唐盛世。美國鑒於美中科際競爭升溫，為確保AI模型、半導體、及關鍵礦物供應鏈的穩定與安全，於2025年12月提出此一國際戰略倡議，先後有24國簽署，原本宣稱是soft柔性無拘束力，8月中旬卻傳出美國國務院內部文件要求簽字國「效忠」，否則將被除名。

主要原因，顯然是本年7月中WAICO（世界AI合作組織）在上海成立，簽字國初步達29國，聲勢不小，含括主要Global South國家，推廣中方開放權重技術，等於在AI半導體競逐方面產生修昔底得陷阱的陰影，尤其是發現哈薩克同時加入兩種倡議後，引起華府警覺，據媒體報導：國務院文件顯示「簽署矽盛世宣言不只是加入會員，而是一項承諾」，排他意味強烈，儼然有後冷戰供應鏈對抗的意味，可想像哈薩克乃至矽盛世其他簽字國承受的壓力。

去年矽盛世宣言發布後，科技界普遍感覺少了一位重要成員，果然美國並未閒著，2026年1月27日「台美經濟繁榮夥伴對話」後，雙方發表聯合聲明，確保AI供應鏈安全，表達對矽盛世宣言原則的認同與支持，進一步深化雙方經濟合作，「並與宣言的簽署方密切協調」。由新聞稿文字觀之，矽盛世的主桌因微妙原因，不能邀請台方上桌，事後在旁邊擺個小桌，專事鼓掌認同盛世，說缺席卻也稍後到場，沒上桌但也密切協調了，只是權利義務不太清楚，與其他會員國則留下尷尬沒有互動的交集。

這種妾身未明的事何時了？美國發起的PIPIR（印太產業韌性夥伴），2026年2月年會邀台灣為Advisor；2022年5月成立的IPEF（印太經濟架構），沒有台灣，稍後引述另簽的台美貿易倡議補個學分；2026年2月55國在DC成立的FORGE（地緣戰略資源論壇），則根本沒洽台北。有時擺個小桌，上面沒菜，有時連小桌都沒，我們的下一步是啥？嗐！

（作者是新世代金融基金會董事長）