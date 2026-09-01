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俄羅斯副外長稱無意攻擊北約 否認針對波羅的海國家

中央社／ 維爾紐斯1日專電

俄羅斯外交部副部長格魯希科1日表示，莫斯科沒有理由、計畫或必要攻擊北大西洋公約組織（NATO）國家，並特別否認針對波羅的海三國的攻擊意圖。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，格魯希科（Alexander Grushko）今天在海參崴（Vladivostok）舉行東方經濟論壇（Eastern Economic Forum）場邊接受俄羅斯通訊社國際傳真社（Interfax）訪問時指出，蘇聯過去已承認波羅的海國家獨立，且和平撤出，「為何現在要攻擊？」他並強調，俄羅斯「沒有任何理由，也沒有任何計畫」對北約動武。

LRT報導指出，上述說法是回應部分歐洲官員近期指稱，俄羅斯可能對北約成員國發動攻擊的言論。西方與波羅的海國家官員及情報機構近來持續示警，俄羅斯可能考慮對北約採取軍事或混合式行動，特別是在東翼地區。

立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞等波羅的海3國於2004年加入北約。自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，波羅的海地區安全疑慮升高，各國多次警告俄羅斯對北約東側構成長期威脅。

國際傳真社報導，針對歐盟是否曾就相關疑慮與俄方接觸，格魯希科表示，歐洲方面並未展現出明確且具體的政治意願與莫斯科展開相關對話。

俄羅斯 北約

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