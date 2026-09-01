快訊

47歲皮膚科名醫猝逝診所永久歇業 卡到遺產稅資金凍結？員工顧客都急了

美股早盤／4大指數盡墨！全球債市拋售潮 費半摔2%、台積電ADR遊走平盤

曾馨瑩同框郭台銘照 凍齡外型驚艷外國網友：孫女還妻子？

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟防長非正式會議登場 聚焦強化烏克蘭防空能力

中央社／ 布魯塞爾1日專電

歐盟國防部長非正式會議今天在愛爾蘭維克羅（Wicklow）舉行，烏克蘭局勢是重要議題，討論內容包含如何協助強化防空能力，以及如何藉由歐洲和平機制的資金援助烏克蘭。

根據歐盟對外事務部（EEAS）發布，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天出席歐盟成員國防長非正式會議，並在會前接受媒體聯訪。

卡拉斯表示，今天的會議一定會討論烏克蘭局勢，俄羅斯正不斷升級攻擊，企圖重創烏克蘭人民以擊垮他們的意志，今年7、8月，烏克蘭平民傷亡慘重。然而烏克蘭人民依舊堅定不移，歐盟必須全力支持他們。

她說，烏克蘭當前最主要的問題是防空能力，極度缺乏防空攔截武器。有些國家擁有一批武器即將到期，若能將這些物資提供給烏克蘭保護人民，將會非常有幫助。歐盟也在積極爭取歐盟以外的國家提供攔截武器給烏克蘭，用以保護平民，不過這確實十分困難。

她補充，歐盟正與烏克蘭共同推動，整合並生產歐洲的防空攔截系統。

卡拉斯也提到，目前正大力推動解凍「歐洲和平機制」（EPF）的資金，如果能在未來幾天落實，許多成員國已經表態，會將拿到的補償資金投入支援烏克蘭，這也代表將有大量資金可以強化烏克蘭急需的防空系統等防衛能力。

目前遭到凍結的EPF資金規模約為66億歐元（約新台幣2425億元），卡拉斯說，多少比例會撥回給成員國，又有多少會直接給烏克蘭，還需要討論，因此尚無具體數字。

烏克蘭 歐盟 俄烏戰爭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

俄國無人機及彈道飛彈夜襲基輔 釀12死21傷

俄羅斯大規模空襲基輔及周邊地區 至少4死10餘人傷

普亭大權拉警報 愛沙尼亞情報：俄戰損、赤字加劇 恐一夕變天

上合峰會在即 預計將舉行陸、俄、伊領導人場邊雙邊會晤

相關新聞

規模創新高！南韓政府通過2027年總預算案 支出逾820兆韓元

南韓政府今天在國務會議審議通過2027年度預算案。根據預算案，明年預算總支出逾820兆韓元，較今年增加約12.8%，規模...

普亭大權拉警報 愛沙尼亞情報：俄戰損、赤字加劇 恐一夕變天

英國每日電訊報29日刊出愛沙尼亞對外情報局局長羅辛(Kaupo Rosin)的訪談，這是羅辛首度接受英國報紙專訪，他在首都塔林情報總部表示，俄羅斯的處境「非常糟糕」，社會各階層對烏克蘭戰爭的不滿持續升高，從一般民眾一路延伸到寡頭與權力核心，「一切可能在一夕之間改變」。

上合峰會與普亭會談 習近平：推進世界多極化

中國國家主席習近平31日在吉爾吉斯首都比斯凱克出席上合組織峰會期間會見俄羅斯總統普亭，習近平指出，相在雙方戰略引領和共同努力下，中俄關係發展的根基將更加牢固；中方願同包括俄方在內的各方一道，壯大引領全球治理改革、推進平等有序世界多極化的力量。普亭表示，俄中持續深化全面戰略協作，各領域合作發展迅速，俄中關係已成為國家間關係的典範。

川普政府邀俄財長出席G20 引發歐洲不滿

歐洲各國財長和官員在8月31日對俄羅斯受邀參加G20財長會議表示不滿。德國財長稱，只要俄羅斯對烏克蘭的戰爭仍在繼續，與莫斯科的關係就不可能正常化。

濟州失蹤疑似不當結案再查出25起 員警辯工作量負擔

韓國濟州一名員警多次在承辦失蹤案時提早結案，引起巨大爭議。濟州警察廳今天表示，涉案的A警長供稱是因工作量負擔才虛假結案，...

日本明年預算高達8950億美元 著重擴張AI與國防

日媒據各部會向財務省提交的支出規劃，算出2027年度預算需求達到約143兆日圓(8950億美元)，規模創新高，也遠超本年度所提出的122.4兆日圓，反映當局將大舉擴張人工智慧(AI)、半導體與國防等戰略投資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。