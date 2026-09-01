歐盟防長非正式會議登場 聚焦強化烏克蘭防空能力

歐盟國防部長非正式會議今天在愛爾蘭維克羅（Wicklow）舉行，烏克蘭局勢是重要議題，討論內容包含如何協助強化防空能力，以及如何藉由歐洲和平機制的資金援助烏克蘭。

根據歐盟對外事務部（EEAS）發布，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天出席歐盟成員國防長非正式會議，並在會前接受媒體聯訪。

卡拉斯表示，今天的會議一定會討論烏克蘭局勢，俄羅斯正不斷升級攻擊，企圖重創烏克蘭人民以擊垮他們的意志，今年7、8月，烏克蘭平民傷亡慘重。然而烏克蘭人民依舊堅定不移，歐盟必須全力支持他們。

她說，烏克蘭當前最主要的問題是防空能力，極度缺乏防空攔截武器。有些國家擁有一批武器即將到期，若能將這些物資提供給烏克蘭保護人民，將會非常有幫助。歐盟也在積極爭取歐盟以外的國家提供攔截武器給烏克蘭，用以保護平民，不過這確實十分困難。

她補充，歐盟正與烏克蘭共同推動，整合並生產歐洲的防空攔截系統。

卡拉斯也提到，目前正大力推動解凍「歐洲和平機制」（EPF）的資金，如果能在未來幾天落實，許多成員國已經表態，會將拿到的補償資金投入支援烏克蘭，這也代表將有大量資金可以強化烏克蘭急需的防空系統等防衛能力。

目前遭到凍結的EPF資金規模約為66億歐元（約新台幣2425億元），卡拉斯說，多少比例會撥回給成員國，又有多少會直接給烏克蘭，還需要討論，因此尚無具體數字。