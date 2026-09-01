俄國無人機及彈道飛彈夜襲基輔 釀12死21傷

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯於夜間對烏國首都基輔（Kyiv）及其周邊地區發動無人機與彈道飛彈攻擊，造成至少12死21傷。此時正值當地孩童結束暑假，準備重返校園。

俄羅斯全面入侵烏克蘭的行動已持續逾4年半，美國居中斡旋的和談陷入僵局，克里姆林宮至今仍未放棄強硬終戰條件。

這個夏天，俄軍加強對基輔的攻擊力道。在連續數週遭受攻擊後，基輔已加強安全措施。法新社記者今晨在首都聽見約12聲巨響，並目擊天空出現閃光。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責「俄羅斯恐怖主義」，表示死者中有一名印度公民。他並呼籲盟友在今年秋天持續強化烏克蘭的防空能力。

當局指出，這波攻擊導致基輔市區8人罹難，其中多數為鐵路員工，因彈道飛彈擊中鐵路機廠而殉職。

烏克蘭檢方宣布，另有4人在基輔州遇害，並表示基輔近郊市鎮波里斯皮爾（Boryspil）有一棟住宅建築受損。澤倫斯基表示，該建築內有50人被成功疏散。

他在社群媒體上寫道：「俄羅斯的攻擊總是經過精心策劃，就是要盡可能破壞人們的生活，只有在防空能力不足的情況下，他們才能得逞。」

歐盟防長及外長今天起將在愛爾蘭召開會議，討論如何進一步強化基輔防線，以應對克里姆林宮擴大空襲規模。

另外，烏克蘭邊防單位也宣布，俄軍出動「見證者（Shahed）型攻擊無人機」，襲擊奧爾利夫卡（Orlivka）渡輪檢查站。該站點與北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞接壤。

羅馬尼亞今年已兩度擊落侵入其領空的俄軍無人機。

烏克蘭官員還說，俄軍擊中札波羅熱州（Zaporizhzhia）一輛「消防救災車」，造成4人受傷，同時也對南部的敖德薩州（Odesa）發動攻擊。