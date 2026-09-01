法國深化北歐軍事合作 售瑞典巡防艦規模逾千億元

歐洲安全情勢日益複雜，法國加速深化與北歐的合作關係。法國與瑞典正式簽約，將出售4艘巡防艦予瑞典，雙邊國防合作邁入新階段，也凸顯法國尋求在北歐安全事務擴大影響力。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）昨天在斯德哥爾摩出席法國海軍船舶集團（Naval Group）與瑞典海軍的簽約儀式，法方將出售4艘巡防艦，價值達43億歐元（約新台幣1581億元）。

費加洛報（Le Figaro）報導，法方將自2030年起交艦，這批艦艇的任務不只限於確保波羅的海安全，將配備可攔截彈道飛彈的Aster 30飛彈，若與MBDA飛彈系統公司商談順利，也可能裝上MdCN海軍巡弋飛彈。

法國也將採購瑞典防務集團紳寶（Saab）的全球之眼（GlobalEye）預警機。

瑞典於2024年加入北大西洋公約組織（NATO）後即強化國防戰略；法國則尋求合作夥伴以支持其戰略自主政策。

克里斯特森表示：「我們正生活在歐洲的危險時期。」馬克宏也說：「我們致力於北歐、波羅的海和北極地區的安全。」

法國與瑞典同樣關注工業主權，也都擁有軍事實力，近期加速推動國防合作關係。馬克宏曾說，瑞典是「先進嚇阻」戰略的合作夥伴之一。

兩國關係主要是在非洲沙赫爾地區（Sahel）建立起來，瑞典曾在當地參與名為「塔庫巴」（Takuba）的歐洲特種部隊行動，法國在「新月形沙丘行動」（Operation Barkhane）和打擊恐怖組織的過程中，也曾試圖集結歐洲各國力量，而瑞典積極響應。

報導指出，隨著北約組織將在芬蘭部署一支先進地面部隊，法國與瑞典軍方將再次合作，這是確保東翼安全的任務一環。瑞典將負責主導，法國則參與輪流部署。

法國的參與規模約為一支跨兵種戰術小組，不到200人。法軍已在愛沙尼亞、羅馬尼亞等地部署許多人力，可能無法派出更多人前往芬蘭，但瑞典軍方認為，法方的參與具有重要象徵意義。

瑞典參謀長克雷森（Michael Claesson）今年稍早曾說，法軍擁有精良裝備和豐富經驗，亞北極（subarctique）地區的條件和沙赫爾一樣嚴苛，缺乏基礎設施、資源有限、人口稀少，但戰略重要性極高。

在各種威脅日益加劇的背景下，法國正強化與北歐國家的軍事合作，這些國家是面對俄羅斯的第一線。法國政府希望向其他國家強調歐洲有必要加強自我防禦，同時在這個戰略地區鞏固影響力。

法國已在愛沙尼亞駐軍，加入由英國指揮的多國聯合營，另外也在格陵蘭島危機後加強與丹麥的關係。美國總統川普重返白宮後，於2025年揚言要取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，丹麥、格陵蘭及歐洲多國領袖齊聲反對。

法國也是北約組織「北極哨兵」（Arctic Sentry）任務一分子，法國空軍將參加8日開始的「飛馬座」（Pégase）演習，以提升作戰準備工作，並驗證迅速部署空中部隊前往遙遠戰區的能力。