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印尼野火煙霾飄抵菲律賓 馬尼拉空氣品質亮紅燈

中央社／ 馬尼拉1日專電

印尼近來持續發生森林火災，產生的煙霾飄到菲律賓馬尼拉地區等。菲律賓民防處（OCD）呼籲民眾減少戶外活動，若需出門宜戴口罩，以降低煙霾可能造成的健康危害。

民防處副處長阿勒漢德羅（Bernardo RafaelitoAlejandro）今天在記者會上表示，印尼持續發生森林火災，相關煙霾可能隨西南季風跨境飄至菲律賓，目前已影響大馬尼拉地區及鄰近省分、菲律賓中部部分地區以及巴拉旺島（Palawan）。

根據菲律賓環境部針對細懸浮微粒（PM2.5）的監測數據，下午4時在大馬尼拉地區，馬尼拉市的空氣品質指數（AQI）已達225，帕拉納圭市（Parañaque）更是高達265，同屬「極度不健康」等級。

氣象專家在新聞節目中推測，煙霾現象可能還會持續數日。

阿勒漢德羅說，煙霾可能引發呼吸困難、咳嗽、胸痛、眼睛流淚及鼻子發癢等症狀，也可能使氣喘等疾病惡化，民眾應避免長時間暴露在煙霾環境中。

他提醒，若非必要應減少外出，尤其是兒童及老年人；若必須外出，宜採取適當防護措施，例如佩戴N95口罩等。

此外，阿勒漢德羅提醒，在夜間或能見度較低的環境中駕車時，應開啟強燈或霧燈，以提高行車安全。

印尼 馬尼拉 菲律賓

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