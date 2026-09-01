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大陸將制止俄羅斯用核武對付烏克蘭？北京稱繼續勸和促談

中央社／ 台北1日電
據報導，中國外長王毅7月出訪時，向芬蘭總統史塔布保證，北京將制止俄羅斯在俄烏戰爭中使用核武。 歐新社
據報導，中國外長王毅7月出訪時，向芬蘭總統史塔布保證，北京將制止俄羅斯在俄烏戰爭中使用核武。 歐新社

據報導，中國外長王毅7月出訪時，向芬蘭總統史塔布保證，北京將制止俄羅斯俄烏戰爭中使用核武。中國外交部發言人郭嘉昆今天對此僅表示，中方將繼續致力於勸和促談，推動政治解決俄烏戰爭。

中國媒體澎湃新聞報導，烏克蘭媒體今天在中國外交部例行記者會上說，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）在接受政治新聞媒體Politico採訪時表示，中國外交部長王毅向他保證中方不會允許俄羅斯在俄烏戰爭中使用核武器；中國外交部對芬蘭總統的表態有何評論？

郭嘉昆稱，有關王毅7月訪問芬蘭的相關情況，中方已經發布過消息。他表示，中方在「烏克蘭危機」以及涉核問題上的立場是一貫的、明確的，將繼續致力於勸和促談，推動危機政治解決。

政治新聞媒體Politico8月31日報導，史塔布受訪表示，芬蘭已從中國方面獲得「私下保證」，北京將約束俄羅斯使用核武，這些保證來自今年夏天訪問芬蘭的中國外交部長王毅。

史塔布說，中國對俄羅斯將侵烏戰爭升高情勢能有「相當有效的威懾」，北京將阻止莫斯科使用核武器。

烏克蘭 俄羅斯 核武 俄烏戰爭 王毅 芬蘭

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