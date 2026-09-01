規模創新高！南韓政府通過2027年總預算案 支出逾820兆韓元

南韓政府今天在國務會議審議通過2027年度預算案。根據預算案，明年預算總支出逾820兆韓元，較今年增加約12.8%，規模及增幅均創歷史新高，以期在全球人工智慧（AI)競賽中強化科技優勢。

南韓政府預估，明年總收入預算規模將達880.8兆韓元，較今年增加205.6兆韓元，增幅30.4%；總支出為820.9兆韓元，較今年增加93兆韓元，增幅12.8%。這是南韓預算總支出首度超過800兆韓元，增幅也遠高於2009年的10.6%最高紀錄。

在半導體產業暢旺帶動總收入大幅增加的情況下，政府將利用超出預期的稅收成立規模達162.3兆韓元的未來應對基金。基金分為4大專案帳戶、規模52.9兆韓元，以及總括帳戶、規模109.4兆韓元。

4大專案帳戶中的45.5兆韓元將投入青年、成長動能、地方、教育及人才等領域；總括帳戶中的12.5兆韓元將用於縮減國債發行規模，其餘104.4兆韓元則將用於因應稅收波動及提升財政能力。

另一方面，政府將同步推動規模超過100兆韓元的支出結構調整。

南韓2027會計年度預算案將於9月3日前提交國會，經國會各常設委員會及預算決算特別委員會審查後，最終須於12月2日前經國會全體會議表決通過。