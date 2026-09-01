從啤酒節到軍火庫 慕尼黑蛻變歐洲國防科技新重鎮

歐洲各國正重新武裝以面對日趨動盪的國際局勢。德國南部大城慕尼黑正迅速崛起為國防科技新創公司的重鎮，研發領域涵蓋人工智慧（AI）無人機到軍事軟體等尖端防務技術。

慕尼黑素以10月啤酒節（Oktoberfest）、豪門職業足球俱樂部拜仁慕尼黑等聞名於世，並且是通往阿爾卑斯山的門戶。

法新社報導，然而隨俄羅斯威脅加劇，加上美國對歐洲安全承諾出現動搖，歐洲正大舉推動國防現代化改革，包括無人機製造商量子系統（QuantumSystems）、AI軍事軟體新創業者赫爾辛（Helsing）與Tytan Technologies在內數十家國防科技新血，正與當地的傳統工業巨頭攜手推動產業轉型。

業界人士指出，這波榮景受惠於德國深厚的航空航太與軍工傳統、頂尖的理工學府、充沛的專業人才庫，以及政策的大力支持。

量子系統營收長卡庫爾（Martin Karkour）在位於慕尼黑市郊的總部受訪說：「大慕尼黑地區完美匯聚了技術、人才與歷史底蘊。我們兼具工程研發、軟體與AI 及機器人技術等利多，具他人所難望項背的優勢。」

俄烏戰爭爆發後，AI技術的無人機成為戰場關鍵，不僅掀起新一輪軍事創新浪潮，也促使德國等歐洲軍方打破傳統框架，不再將眼光侷限於戰車與火砲等重型裝備。成立於2015年的量子系統目前已向烏克蘭及全球多國軍方交付無人機，業務更跨足陸上與海上無人載具系統。

專攻無人機攔截技術的Tytan Technologies同樣受惠於慕尼黑的產業生態。這間公司由兩名慕尼黑工業大學（Technical University of Munich）校友於2023年創立，兩人在烏克蘭參加一場尋找低成本反無人機解方的駭客峰會後萌生創業念頭。

Tytan的製造長法伯（Nemo Farber）說：「創辦人的使命非常明確，就是替歐洲防空系統重塑成本效益。」目前這家公司員工規模已擴張10倍並即將啟用新廠，除與德國聯邦國防軍合作研發防禦設施的無人機反制系統外，業務也已深入烏克蘭。

身為烏克蘭在歐洲最大軍援國之一，德國近期頻頻在境內敏感設施發現可疑無人機蹤跡，包括8月於萊比錫機場查獲載有爆裂物的無人機，讓無人機防禦需求急遽升溫。

法伯進一步分析，傳統汽車大廠的縮編轉型，意外為國防新創釋出大量高優質技術人才。慕尼黑市長克勞瑟（Dominik Krause）則將區域成功歸功於大小企業間的協同效應，以及大學與政府單位的緊密連結，「這為許多創新構想提供一片深具潛力的沃土」。

根據當地工商會統計，大慕尼黑地區的純國防新創公司近年已翻倍成長至約60家，多家無人機業者接連斬獲巨額融資。

然而儘管歐洲各國國防預算大增，這些國防新創企業坦言，相較於易遭低成本無人機摧毀的戰車等傳統武器，無人自主系統分到的採購預算依舊不成比例。

此外，行政繁文縟節與冗長的員工安全審查，也成為擴產阻礙。業界國防專家表示，新創公司面臨的真正困境是訂單和市場需求都在高速成長，但新廠房與倉庫的行政許可遲遲下不來，導致產能無法完全釋放。對此，巴伐利亞邦政府已著手解決相關審查程序，整體政策仍力挺產業發展。

這股國防科技熱潮也凸顯出烏克蘭戰火正徹底翻轉德國社會的態度。受二戰歷史包袱影響，德國社會過去長期對軍工產業抱持質疑與排斥，如今國防新創已成為備受矚目的戰略先鋒。

然隨業者能見度提升，潛在的安全風險也隨之而來。之前巴伐利亞無人機業者Donaustahl執行長因傳出面臨俄羅斯暗殺威脅而轉入隱蔽狀態；有關單位也在2024年及時瓦解對德國最大軍火巨頭萊茵金屬（Rheinmetall）執行長的暗殺圖謀。

受訪的國防企業均表示已拉高維安規格。量子系統營收長卡庫爾說：「我們非常清楚自身所處的營運環境與風險，也已做好各項防範措施。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康