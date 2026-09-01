外媒：中埃空軍聯合演習 北京測試遠程戰力投送

中國派殲-16（J-16）戰機與各型軍機赴埃及參與演習。西方軍媒指出，中國搬出預警機、電戰機、加油機等整套空戰體系，測試在6000公里外面對西方軍事系統執行任務的能力。

中國派出機隊參加8月中到9月上旬的中埃「文明之鷹2026」（Eagles of Civilization exercise）聯合軍事演習。

美國「財經內幕」非洲網（Business Insider Africa）指出，中方將殲-16戰機派到6000多公里外的埃及，這段近9個小時的航程，殲-16接受運油-20A（YU-20A）加油機進行空中加油。

在去年4月17至5月4日的首次中埃文明之鷹演習時，中方派出殲-10C（J-10C）戰機、空警-500（KJ-500）預警機和運油-20（YU-20）加油機。當時中國國防部稱這是中國空軍首次派遣綜合編隊到非洲聯合訓練。

報導認為對北京而言，前往埃及的近9小時航程表明中方能將戰機、加油機和支援飛機一起投送到數千公里外，並在抵達後做好作戰準備；對埃及而言，演習使他們有機會接觸到另一重要軍事夥伴。

波蘭的國防新聞網站Defence24指出，殲-16與埃及的法製「飆風」（Rafale）戰機於8月23日進行空戰訓練，演習從基本的一對一、二對二交戰，擴大到涉及更大編隊的複雜序列。

Defence24主編奧里赫（Aleksander Olech）認為，進入到此階段，演習不再只是不同戰機間的性能較量。殲-16可與預警機、加油機和其他支援軍機協同作戰，使訓練變成對一整套偵察、指揮與作戰體系的測試。

奧里赫說，尤其值得注意的是中方部署運-9LG（Y-9LG）電戰機，這意味中方可以觀察飆風戰機參與作戰時所形成的電磁環境。雖這不表示埃及把法製系統的技術參數洩給中方，然每次涉及與西方戰機的演習，都能讓中國有機會蒐集相關資訊，了解這些戰機的雷達、通訊與電子系統在接近實戰環境的運作。

奧里赫同樣觀察到，中國軍機奔赴6000公里，且在參演機種與兵力規模都比去年首屆有所提升，北京展現的不只是單一軍機的性能，也包括能迅速調動並維持一支具規模的空中作戰力量，並能在遠離中國本土的地區執行任務的能力。

另據中國「環球時報」英文網報導，埃及軍方一名發言人8月31日在社群媒體X上發布一張照片，似能看出中國運油-20加油機正為一架埃及飆風戰機空中加油。

報導引述北京「航空知識」雜誌主編王亞南受訪表示，運油-20為飆風戰機加油堪稱罕見。為不同型號、且彼此並不熟悉的外國軍機進行空中加油，真正的關鍵挑戰不在硬體，而在於作業程序。

不同型號戰機接近加油機時，包括高度間隔、接近速度及與加油機軟管對接時的機動方式各不相同。王亞南認為在演習開始前，雙方很可能已協調會合方式、對接角度、共同飛行速度及彼此高度間隔等細節，凸顯雙方在此次聯合訓練中的協調程度。