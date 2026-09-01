濟州失蹤疑似不當結案再查出25起 員警辯工作量負擔

韓國濟州一名員警多次在承辦失蹤案時提早結案，引起巨大爭議。濟州警察廳今天表示，涉案的A警長供稱是因工作量負擔才虛假結案，不過警方另外又發現該員警25件疑似虛假結案案例。

根據韓聯社報導，濟州警察廳今天在將A警長移送檢方前舉行的正式簡報中表示，A警長供稱，因為失蹤者是一般成年人，所以掉以輕心，且案件若未結案，需要處理的事情很多，加上對案件交接感到負擔，因此才會虛假結案。

參與A警長調查的5名犯罪側寫師也認為，A警長犯案的主要背景，是「在累積的工作負擔及責任加重所造成的疲憊之下，產生怠忽職務的動機」。犯罪側寫師分析指出，A警長逃避式的處理方式與不負責任的態度相互結合，最終導致虛假結案的犯罪行為。

警方還指出，A警長自去年3月至今年7月在濟州西部警察署失蹤小組任職期間，共經手結案298件案件；警方在原先已發現的2件之外，又確認25件疑似虛假結案的案例。

其中10件與原先2件類似，出現未確認當事人下落的情況下虛假結案的跡象。不過警方表示，目前已確認這些案件中的失蹤者人身安全均無異常；其餘15件則是在已確認失蹤者下落的情況下，仍在系統中輸入「交通事故死亡」或「非正常死亡」等理由，藉此刪除紀錄。

A警長涉嫌在今年5月，一名30多歲張姓女子被通報失蹤後，向報案人謊稱「已聯絡上失蹤者」，隨後自行將案件結案，並從失蹤人口系統名單中刪除張女資料；並涉嫌以類似手法，將今年7月2日受理的60多歲男子失蹤案虛假結案。

警方於上個月22日在濟州某處發現B男遺體，之後又在上個月24日在濟州市翰林邑尋獲一具疑似為張女的遺體。