光州雙年展台灣館惹怒中國 光州市道歉強調尊重一中

南韓第16屆光州雙年展將於5日開幕，卻因「台灣館」（Taiwan Pavilion）名稱捲入兩岸爭議。主辦方在台灣方面抗議後恢復「台灣館」名稱，隨即引發中方反彈，中方人員更停止布展並撤離現場。光州市31日為此正式道歉，強調尊重「一個中國」的立場沒有改變。

朝鮮日報報導，台灣文化部及參展藝術家表示，雙方從籌備階段起便以「台灣館」名稱協商，但近日發現各類宣傳資料改以「NTMoFA館」取代「台灣館」。10名參展藝術家及策展人上月15日發表共同聲明，主張此舉是「政治審查」，認為刪除「台灣」一詞涉及參展者如何稱呼自己的表達自由。

隨著開幕日期逼近，台灣文化部、光州地區文化藝術團體及參展的國內外藝術家、策展人紛紛要求恢復「台灣館」名稱。36名參展藝術家及策展人並發表題為「你必須改變你的名字」的聲明，呼應本屆雙年展口號「你必須改變你的生活」。

基金會最終於25日接受更名申請，批准使用「台灣館」，官網及官方宣傳資料也將重新使用「台灣」。但中方隨即表示反對。中國依據「一個中國」原則，認為台灣是中國領土的一部分，反對在國際活動中將台灣視為國家。

中國駐韓大使戴兵27日前往光州，會晤全羅南道光州統合特別市長閔炯培，對使用「台灣館」表達遺憾及憂慮。正在光州河正雄美術館布展的中方工作人員28日停工並撤離現場，雙年展方面29至30日又收到負責中國館的中國文化院來函，要求撤銷「台灣館」名稱。截至31日，中方仍未恢復布展，中國藝術家也尚未入境，中國館能否按原定計畫於5日開幕仍不明朗。

韓民族日報報導，光州市當天透過道歉聲明表示，對於因光州雙年展與參與機構之間溝通不充分而引發的爭議「深表歉意」，也將針對展館參與機構協商程序上的不足，以及活動籌備過程中發生的營運問題進行徹底調查，並依據查明的事實關係採取適當措施。

光州市還表示，光州雙年展的台灣展館名稱只是在藝術領域交由參展藝術家決定的表達，並不意味光州市和光州雙年展承認台灣是一個國家。據悉，光州市已與中國大使館方面協商，雙方決定以光州市表明上述立場，暫時為這場爭議畫下句點。