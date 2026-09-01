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抗中國勢力擴張 美紐共同出資升級庫克群島港口

中央社／ 威靈頓1日綜合外電報導

紐西蘭與美國政府今天表示，兩國將共同出資，大規模升級庫克群島上一座二戰時期的環礁港口。這是西方國家強化太平洋地區關係的最新行動，以抗衡中國影響力擴張。

路透社報導，兩國在太平洋島國論壇（PacificIslands Forum）於帛琉舉行期間發布這項聯合聲明，美方預計出資5000萬美元（約新台幣15.8億元），紐西蘭出資1750萬紐元（約新台幣3.16億元），這項工程將由威靈頓當局與庫克群島（Cook Islands）、美國協調執行。

聲明指出，這項工程將升級位於彭林環礁（Penrhyn）的港口設施，提升船隻停靠安全性、改善各項服務的可及性，並強化庫克群島北部地區的交通與經濟連結。

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）表示，彭林環礁的港口與飛機跑道最初由美方在80多年前興建，這座機場二戰期間曾用於運送人員與物資，並支援過境的軍機。

藍道在聲明中表示：「透過這類具變革性的基礎建設倡議，我們正讓美國與我們的夥伴變得更安全、更強大、更繁榮。」他並指出，這項工程是延續今年稍早與庫克群島簽署的關鍵礦產架構協議。

庫克群島總理布朗（Mark Brown）表示，這項港口工程體現經濟韌性，未來有助於推動海底礦產開採、強化漁業作業能力等新興產業發展。

這項投資案提出的時間點，適逢美國、澳洲與紐西蘭尋求抗衡北京在太平洋地區日益擴大的外交、經濟與安全影響力之際。在戰略影響力的角逐中，這些太平洋小型島國的地位日益重要。

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