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南韓國情院：金主愛接班更明朗 川金會應視為隨時可能登場

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
北韓官媒朝中社8月17日發布照片顯示，北韓領導人金正恩（右）與女兒金主愛16日在平壤觀看紀念二戰結束81周年的游泳與跳水比賽。法新社
北韓官媒朝中社8月17日發布照片顯示，北韓領導人金正恩（右）與女兒金主愛16日在平壤觀看紀念二戰結束81周年的游泳與跳水比賽。法新社

南韓國家情報院1日就北韓領導人金正恩女兒金主愛頻繁出現在媒體上的原因表示：「我們認為，她實際上已進入內定接班人的階段。」

韓聯社報導，北韓官媒今年曾公開金主愛持槍射擊及親自駕駛新型主力戰車的畫面，最近她也與金正恩一同出席戰勝節73周年活動觀看表演。國情院長李鍾奭4月就曾表示：「似乎可以將她視為接班人。這並非只是根據一些跡象判斷，而是依據可信情報作出的判斷。」

南韓國會情報委員會執政黨幹事尹建永1日轉述，國情院根據金主愛頻繁曝光的情況研判：「我們認為，這可能是為了讓北韓居民將她視為領導人。」

另外，尹建永與在野國民力量黨情報委幹事柳榮夏轉述，國情院也評估，美國總統川普與北韓領導人金正恩隨時可能舉行峰會。尹建永轉述國情院說法指出：「就北韓與美國峰會而言，應視為隨時都有可能舉行。雖然目前尚未確認雙方有具體接觸，但已出現對話跡象。」

至於南韓總統李在明8月15日在光復節演說中，提議由相關當事方討論結束韓戰，尹建永轉述國情院說法指出，目前國情院層級並未就此與北韓展開接觸。柳榮夏另透露，國情院已取得北韓勞動黨內部文件及飛彈設計圖，目前正在分析。

金主愛 南韓 川金會

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