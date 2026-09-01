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川普暗示福克蘭立場恐轉彎！拿主權爭端施壓新英相增軍費

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普8月31日在華府白宮橢圓形辦公室發表談話。美聯社
美國總統川普8月31日在華府白宮橢圓形辦公室發表談話。美聯社

美國總統川普暗示，正重新考慮美國對英國擁有福克蘭群島主權的支持，此舉可能使英美「特殊關係」趨於緊張。

衛報1日報導，阿根廷長期聲稱擁有福克蘭群島主權。川普在白宮被問及是否正在重新檢討美國對福克蘭群島的立場時表示：「我總是會檢討每一項立場，這只是其中之一。」

英國最早在17世紀末宣稱擁有福克蘭群島，自1833年以來幾乎持續控制當地。阿根廷1982年曾入侵，之後與英國爆發軍事衝突。美國官方對英阿何者擁有群島合法主權採取中立立場，實際上則承認英國對當地的行政管理。

報導指出，川普的言論是目前最明確的跡象，顯示美方準備利用福克蘭群島爭端作為籌碼，施壓英國新任首相柏能（Andy Burnham）政府提高國防支出及對北約的投入。一名不具名美國官員上周告訴每日電訊報，如果英國未能履行國防支出承諾，華府可能改變對福克蘭群島的立場。

川普在兩屆總統任期內，都把施壓盟友增加國防支出及北約投入列為優先事項，並指責其他國家「搭便車」。盟國去年在海牙峰會上承諾，到2035年將國防及安全相關支出提高至GDP的5%。但英國財政大臣希利（John Healey）據報準備在10月28日公布首份預算案時，放棄2030年前將國防支出提高至GDP 3%的既有承諾。

川普與公開支持阿根廷擁有福克蘭群島主權的民粹派總統米雷伊（Javier Milei）關係密切，美方可能在福克蘭問題上轉變立場的揣測也已流傳數月。4月一封外洩的五角大廈電子郵件顯示，由於英國未支持川普對伊朗開戰，美方曾建議重新檢視英國對福克蘭群島的主權主張。若美國改變立場，將對英國擁有福克蘭群島主權造成心理打擊。

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