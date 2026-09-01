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美與北韓現對話跡象 南韓情資：隨時可能辦峰會

中央社／ 首爾1日綜合外電報導

南韓一名國會議員引述國家情報院簡報指出，隨著美國與北韓出現對話跡象，兩國「隨時都有可能」舉行領袖峰會。

法新社與路透社報導，美國總統川普曾提出與北韓領導人金正恩再次會面的想法，但平壤當局在公開場合大多保持沉默。

南韓國會議員尹建永（Youn Kun-young）引述國家情報院（National Intelligence Service）的簡報向媒體表示：「關於美國與北韓峰會，有分析認為應視為隨時可能舉行。」

尹建永補充說：「雖然目前尚未提出雙方進行具體接觸的事證，但已出現對話跡象。」

與此同時，美國與盟友南韓、日本定於9月7日展開「自由之刃」（Freedom Edge）海上聯合軍事演習，引發平壤當局強烈不滿。

北韓外交部昨天表示，這場軍演對北韓及區域內其他國家「構成威脅」。

北韓 南韓

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