此處不留爺自有留爺處 烏克蘭無人機大軍操盤手投奔義大利

烏克蘭前國防部長、被視為無人機作戰戰略操盤手的費多羅夫（Mykhailo Fedorov），遭烏克蘭總統澤倫斯基撤職數周後，獲義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）延攬，擔任現代軍事戰略顧問，協助義大利因應無人機、人工智慧等新科技正在改變的戰爭型態。

義大利國防部表示，這項安排是克羅塞托與費多羅夫之間的個人顧問關係，並非義大利與烏克蘭兩國政府的正式協議。35歲的費多羅夫是克羅塞托首位外籍顧問，不支領報酬，也不會搬到義大利，仍將住在烏克蘭，並把主要心力放在協助烏克蘭對抗俄軍。

費多羅夫今年1月接任烏克蘭國防部長後，大力主張以機器取代人力投入戰場，並改革爭議不斷的徵兵制度，因此經常與較資深的軍方將領發生衝突，尤其與當時的烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）意見不合。

澤倫斯基7月撤換費多羅夫時表示，是為了解決兩人的爭端，但外界也普遍認為，費多羅夫人氣日增，可能被視為未來的政治威脅。他遭撤職後，基輔甚至罕見出現戰時抗議，澤倫斯基隨後也撤換瑟爾斯基，但並未讓費多羅夫回鍋。

費多羅夫表示，將向義大利分享採用現代戰爭科技、強化國防產業及因應新興安全挑戰的經驗。這項任命也反映俄烏戰爭正加速改寫21世紀戰爭模式，各國軍方紛紛試圖吸收烏克蘭戰場累積的實戰經驗。