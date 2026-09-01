林佳龍訪帛琉引中方抗議 澳洲為台灣發聲

台灣外交部長林佳龍出訪友邦帛琉，引發中國反彈；澳洲今天表示，太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）將自行決定誰出席年度峰會。

本屆「太平洋島國論壇」由帛琉擔任東道主，接待18個成員國；林佳龍部長應帛方邀請，出席帛國舉辦的「太平洋繁榮特展」（Pacific Prosperity Exhibit）。

法新社報導，中國太平洋島國事務特使錢波昨天向媒體表示，林佳龍現身帛琉「會有後果」。

與會的太平洋消息人士透露，中國官員同時警告太平洋各國領袖與部長，切勿出席有台灣參與的周邊活動。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在被問及中國的言論時表示：「這主要是太平洋家族的聚會。太平洋島國論壇決定這裡會發生什麼事，不是其他國家。」

此外，艾班尼斯也駁斥中國針對帛琉旅遊安全的警告，說：「帛琉這裡是人間天堂。」

據官員表示，18個成員國中，有5國領袖今年不會親自出席峰會，改派部長代為出席。

不過，澳洲、巴布亞紐幾內亞、萬那杜及索羅門群島的代表均表示，即便有某些國家領袖缺席，並不影響會議成果。

太平洋峰會本次希望就毒品犯罪及氣候變遷採取共同行動。

談及缺席情況，艾班尼斯指出：「太平洋島國論壇有時確實會碰到有人未參與的情況，但這次所有人都有參與。」

此外，本次會議的重點議題之一，還包括中國今年7月試射一枚彈道飛彈，並落在台灣友邦吐瓦魯鄰近的太平洋海域。

艾班尼斯說：「這是不可接受的，這不是朋友該有的行為。」