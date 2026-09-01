美官員揭川普石油協議 助美企搶進委內瑞拉、排擠中俄勢力

兩名美國官員周一披露，美國支持的石油公司「北美藍色能源夥伴」（NABEP）將接管委內瑞拉境內多處油田，其中一部分原本由中國大陸或俄羅斯企業經營。這是美國總統川普與委內瑞拉達成的石油生產協議其中一環。

NABEP新獲得14項合約，其中有五座油田原由陸企經營，包括中國石油化工、中國石油天然氣集團，以及因涉及伊朗業務而遭美國制裁、英文名CCRC的公司，另有一座油田原由俄企經營。

一位美國官員說：「我們不僅為美國政府和美國業者開創新的獲利機會，也讓美國成為這批石油的新市場。這些石油過去運往中國。」

川普周一稍早告訴記者，美國正取得「數百萬桶、數百萬桶的石油」，這些石油目前運往德州及路易斯安那州煉油廠。他將於周二會見美國煉油及燃料經銷業者，研商短期內擴充煉油產能、增加能源供應和壓低汽油價格的方案。

NABEP預計最終總共掌控委內瑞拉共17項開採計畫。NABEP擁有營運控制權，美國政府則持有35%股權，能以成本價優先取得20%產量，並對剩餘的80%享有優先購買權。白宮也對NABEP董事會和董事人權握有否決權，還規定董事會多數成員必須是美國公民。