繼巴基斯坦後 烏茲別克裝備中國殲-10CE戰鬥機

香港南華早報報導，烏茲別克證實，已成為繼巴基斯坦之後，第2個裝備中國國產殲-10CE戰鬥機的國家。

南華早報昨天做上述報導，並表示此前有消息稱烏茲別克訂購了24架殲-10CE，但兩國均未證實這筆交易。

不過，報導說，烏茲別克總統辦公室8月28日為慶祝獨立日發布的影片中出現至少6架殲-10CE。畫面顯示，這些戰機停在跑道上，隨後進行編隊飛行，並接受通常用於迎接重要新飛機的過水門儀式。

烏茲別克國防部8月30日也公布相關影片，並由國家電視台播出，其中稱這些飛機是「守衛我國空中邊界的現代化戰機」。

殲-10CE是殲-10C的出口型號，屬於4.5代多用途戰鬥機，巴基斯坦是首個海外買家。美國五角大廈最新公布的中國軍力報告顯示，截至去年5月，巴基斯坦已接收20架殲-10CE。

去年印巴衝突期間，巴基斯坦曾表示使用殲-10CE擊落多架印度軍機，這場衝突也被視為殲-10CE首次在實戰中展示作戰能力。

報導引述中國軍用航空專家魯普雷希特（AndreasRupprecht）說，烏茲別克成為第二個經證實裝備殲-10CE的外國用戶，意義重大，因為這個中亞國家過去幾乎完全從俄羅斯採購軍事裝備。

他說，「這顯示中國正逐步憑藉高科技系統，打入過去由俄羅斯等國家主導的市場」。

另據路透社日前報導，孟加拉計畫與中國針對殲-10CE戰機和攻擊直升機的採購展開談判。這項規劃中的軍購將是孟加拉多年來其中一次規模最大的國防採購案，將進一步深化與北京的軍事關係。中國目前已是孟加拉最大武器供應國。