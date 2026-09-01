俄羅斯大規模空襲基輔及周邊地區 至少4死10餘人傷

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯利用飛彈和無人機對基輔及周邊地區發動「大規模」攻擊，至少造成4人死亡、10多人受傷。

這波攻擊發生之際，烏克蘭兒童今天將結束暑假返校，當局也因擔憂俄羅斯發動更多攻擊而加強安全措施。

烏克蘭基輔州行政首長特卡欽科（TymurTkachenko）在通訊軟體Telegram發文稱，「基輔州今晚遭俄羅斯飛彈和攻擊型無人機大規模襲擊。」

法新社記者在首都聽到約12次爆炸聲，今天凌晨還看到夜空中出現閃光；此前烏克蘭空軍已發布彈道飛彈來襲警報。

基輔軍事管理局表示，「不幸的是，敵軍攻擊造成首都3人死亡」，目前還接獲5人受傷的通報。

特卡欽科表示，基輔近郊市鎮波里斯皮爾（Boryspil）遭到攻擊，1處企業設施受損，造成1人死亡、1人受傷；另有1棟住宅遇襲，造成8人受傷。

烏克蘭空軍稍早警告，「基輔及周邊地區仍面臨彈道武器及其他攻擊手段的威脅」，並呼籲居民留在避難所內。

近幾週來，基輔及周邊地區持續遭到俄羅斯無人機攻擊，噴射動力無人機也加入攻擊行列，使威脅升高，當地1天最多發布約12次空襲警報。

近月來，俄烏雙方都加強長程攻擊，目標包括倉庫、企業、石油與港口設施以及船舶，平民傷亡也隨之增加。

烏克蘭目前面臨攔截飛彈短缺的困境，尤其是美製愛國者（Patriot）防空系統所需的攔截彈。