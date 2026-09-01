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川普擬金援歐洲右派媒體 部分國家指干政

中央社／ 華盛頓/柏林31日綜合外電報導

美國總統川普政府計畫撥款400萬美元強化歐洲右派媒體，這是資助歐洲保守派團體、總額至少2500萬美元計畫的一部分。部分歐洲國家對此不滿，指控美國干預政治。

路透社報導，川普政府公開支持歐洲民粹右派與極右派政黨，時值各國將展開多場選舉。國務院「民主、人權暨勞工局」（DRL）表示，此一撥款旨在強化大西洋兩岸關係並促進言論自由。

消息人士透露，國務院已於8月21日通知國會表達撥款意向，不過這項撥款恐將加深川普政府與歐洲各國之間的緊張關係。

這筆款項中的300萬美元將用於「記錄並分析歐洲與大規模非法移民、獨立媒體生態，以及超國家實體立法議程相關的民主倒退情形」。

消息人士並補充，另有100萬美元，目標是打造一個獨立記者聯盟，報導範圍涵蓋歐洲的國家主權、天賦權利與宗教自由等議題。

國務院發言人表示，「民主、人權暨勞工局」並未資助任何政黨，川普政府仍致力於在全球捍衛民主與人權。

川普政府大幅偏離美國傳統推動民主與人權的做法，轉而聚焦於經濟與貿易議題。它同時也一直在為特定議題發聲，尤其是與右派政治人物有關，以及網路上保守派聲音遭箝制的議題。

國務院已透過7月與8月發布的3份申請通知，公開約1000萬美元撥款；8月21日的撥款通知，則屬於另一筆至少1500萬美元款項的一部分，目的是讓與歐洲相關工作的撥款總額，至少達到2500萬美元。

這筆撥款已引發部分歐洲國家強烈反彈，法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）在X平台發文表示：「無論來自何方，法國與歐洲人都不會容忍任何外國，干預其選舉程序的企圖。」

這筆撥款是國務院一項總額近1億8000萬美元龐大提案的一部分，內容涵蓋多項計畫，包括記錄針對南非少數族裔社群的「侵害行為」，以及支持公民社會對抗巴西的「司法擴權與審查」。

這項撥款還包含多項傳統民主的推廣，聚焦於中國與北韓等壓迫性政府。

3名知情人士表示，這筆撥款預計9月底前拍板定案。

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