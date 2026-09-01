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美中元首峰會前 川普盟友戴恩斯再度訪中

中央社／ 台北1日電

中國國家主席習近平預計本月下旬訪美前，與美國總統川普關係密切的共和黨籍參議員戴恩斯近日再度訪問中國，並與浙江省長劉捷會面。川普5月赴北京前，戴恩斯也曾率美國會代表團訪中。

據浙江省外事辦微信公眾號，戴恩斯（SteveDaines）於8月26至29日與美國駐北京大使龐德偉（David Perdue）、美國駐上海總領事馬志安（Christian Marchant）等官員訪問杭州，並在中國人民外交學會副會長耿爽等陪同下參訪大學與一線科企，「感受浙江產學研深度融合的發展生態」。

劉捷8月28日與代表團會面時表示，浙江將認真落實中美元首重要共識，加強與美國在產業創新、貿易投資等領域的合作，進一步深化人文交流，為推動中美關係行穩致遠作出更多貢獻。

戴恩斯一行並走訪浙江大學以及恩和科技、靈伴科技、地衛二空間技術和群核科技4家企業。代表團隨後前往廣州，考察智慧空中交通企業億航智能。億航智能新聞稿稱，戴恩斯夫婦在公司參訪逾3個小時，並登上EH216-S無人駕駛載人電動垂直起降航空器，體驗全自動飛行和降落。

戴恩斯近年來已成為華盛頓與北京之間的重要非正式溝通管道，川普今年5月訪問北京前，戴恩斯也曾率領美國國會代表團訪問中國。

香港南華早報稍早前曾引述消息人士報導，戴恩斯預計在習近平訪美前再次訪中，展開新一輪會談，以協助敲定中美元首峰會議程。

消息人士稱，戴恩斯一直在兩國領導人會晤前傳遞消息，並協助雙方縮小在峰會重點議題的分歧。

戴恩斯曾於1990年代在中國大陸和香港工作6年，擔任美國日用品公司寶僑（P&G）的高管，是少有具備在中國工作經驗的美國政界人士。

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