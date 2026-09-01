紐時：川普想讓世界圍著華府轉 美伊與俄烏戰爭反讓習近平坐大

中國、俄羅斯、印度、伊朗及其他國家領導人8月31日齊聚中亞吉爾吉斯首都比什凱克，出席為期兩天的上海合作組織峰會。紐約時報分析，即使美國總統川普試圖讓全世界圍繞華府運轉，中國國家主席習近平也有自己的強大軌道，此次峰會更凸顯他無論在和平或戰爭時期，都有廣泛能力支撐華府的敵對國家。

分析指出，美伊與俄烏戰爭已將全球推入地緣政治高度動盪期，抑制經濟成長並推升通膨。同一時間，美國北卡羅來納州艾西維爾（Asheville）舉行的20國集團（G20）財長會議，也正以這些挑戰為討論核心；上合組織峰會則凸顯美伊與俄烏兩場戰爭為習近平帶來的驚人影響力。

中國是全球最大的原油進口國及消費品出口國，在維持俄羅斯與伊朗經濟及戰爭努力上，沒有任何國家比中國更重要。習近平憑藉北京龐大的地緣政治與經濟影響力，削弱美國及盟友從經濟上向俄伊施壓的努力。

習近平最大的競爭對手美國受到伊朗戰爭牽制，也已從亞洲和歐洲撤走部分軍力。川普8月曾威脅，將對向伊朗提供生命線的國家施加「經濟版諾曼第登陸日」，但習近平不予理會。川普過去也曾對購買俄羅斯石油的國家發出類似威脅，卻未對北京採取任何行動。

曾任拜登政府國家安全會議中國與台灣事務資深主任的葛維茲（Julian Gewirtz）指出，經過過去一年，川普在習近平面前的可信度嚴重受損。他引用加拿大總理卡尼的說法形容，「無論他的威脅還是保證，在北京看來似乎都是用鉛筆寫的。」

習近平在上合組織峰會的首要任務，是強化自己作為非西方國家領袖的形象，並反擊他所稱的美國霸權。紐時指出，高度依賴中國的俄羅斯總統普亭與伊朗總統裴澤斯基安，正設法抵抗西方孤立兩國的努力，並繼續追求各自的戰時目標。兩人31日抵達比什凱克參加上合組織峰會，凸顯美國主導經濟戰的局限。北京則向莫斯科和伊朗提供經濟生命線，並運用自身經濟影響力，令華府備感挫折。

專家指出，習近平在川習會前安排一系列外訪，也意在川普導致美國與全球各國關係出現裂痕之際，塑造自己的強大政治家形象。葛維茲表示：「習近平似乎看到一個機會，可以在華府疏遠許多盟友之際，展現中國在世界各地都有朋友和選擇。」

不過，習近平的影響力仍有局限。上合組織雖兼具安全合作性質，北京卻一直不願部署軍隊保衛2023年加盟的伊朗或俄羅斯，而是呼籲透過對話結束衝突。專家表示，習近平不希望捲入外國戰爭，認為這是美國數十年來實力衰退的主要原因之一，但北京願意增加貿易，並提供可用於戰場的技術。同時，距離赴華府試圖延長美中脆弱經濟休戰不到一個月，他很可能謹慎拿捏公開支持伊朗的程度，以免激怒川普。

葛維茲表示，習近平訪美時，川普可能尋求中國在伊朗和北韓問題上合作，但目前尚不清楚北京是否會配合。他指出：「川普已經把自己逼進死角。川普政府正努力調和兩個看似無法兼容的目標：加強對伊朗施壓，同時維持與中國的休戰。」