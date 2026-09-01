今晨國際頭條一次看／白宮舞廳續建 美伊戰火再度升溫

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

美陸軍部長德里斯科辭職 與赫塞斯數月不合

Army Secretary Resigns After Months of Friction With Hegseth

摘要

美國陸軍部長德里斯科已向川普提出辭呈，華爾街日報指出，他與國防部長赫塞斯數月來因陸軍發展方向及多名高階將領遭撤換而關係緊張，預計數日內離開五角大廈。他的離任也將使陸軍同時缺乏經參院確認的最高文官與軍職首長。

為何重要

陸軍最高文武職位都將由代理人員掌理，凸顯五角大廈高層持續震盪，也可能影響軍種改革與決策延續性。

華盛頓郵報

最高法院放行白宮宴會廳工程 川普取得重大勝利

Supreme Court clears way for White House ballroom construction to continue

摘要

美國最高法院允許白宮宴會廳繼續施工，認定提告的國家歷史保存信託組織未能證明具備訴訟資格，但未裁定工程本身是否合法。川普稱宴會廳造價4億美元；華郵取得的承包商估算則顯示整體工程可能達6億美元，約半數由納稅人負擔。

為何重要

裁決讓工程可在合法性爭議未定前持續推進，也把總統能否繞過國會動用資金、改建白宮的權力界線推到前線。

金融時報

俄財長重返G20遭歐洲冷落 官方合照也缺席

Europeans shun Russian finance minister at US-hosted G20 meeting

摘要

俄羅斯財長希魯阿諾夫在美國北卡羅萊納州出席G20財長會議，為俄羅斯2022年入侵烏克蘭後首度親自參與。多名歐洲官員抗議希魯阿諾夫現身，他也未被安排進官方團體照；美國財長貝森特仍與他會談，並稱會晤具建設性。

為何重要

俄羅斯重返G20實體場合卻遭歐洲杯葛，顯示美歐對於接觸莫斯科的程度存在裂痕，外交孤立正面臨新測試。

衛報

美伊一個月來首度再交火 川普揚言進一步反擊

Trump threatens further action as US and Iran exchange fire in new flare-up

摘要

美國與伊朗一個月來首度再度交火。美軍稱發現伊朗準備在荷莫茲海峽部署新水雷後，攻擊拉拉克島兩座火箭發射器；伊朗隨即以彈道飛彈攻擊約旦境內美軍基地，阿聯也攔截一架伊朗無人機。川普警告美方還會「狠狠反擊」。

為何重要

荷莫茲海峽承載全球約五分之一海運能源供應，美伊軍事行動重啟，直接增加航運受阻、油價與通膨再升風險。

路透

美國農業危機燒進期中選舉 前農民挑戰共和黨鐵票區

As U.S. agriculture wilts under financial pressure, former Arkansas farmer cultivates U.S. Senate bid

摘要

路透特別報導聚焦阿肯色州前農民蕭夫納。她家族經營逾百年的農場因成本攀升、利潤縮水而難以為繼，如今代表民主黨挑戰共和黨參議員柯頓，希望把農業危機轉化為11月期中選舉的農村選票，但主要評估機構仍列為共和黨安全席次。

為何重要

農業困境正從產業問題轉成選舉議題；若經濟不滿滲入共和黨長期掌握的農村地帶，期中選舉版圖可能鬆動。

美聯社

最高法院准白宮宴會廳續建 官司未決工程恐先完成

Live updates: SCOTUS allows Trump’s White House ballroom construction to continue

摘要

美國最高法院在訴訟仍進行之際，允許川普政府繼續興建4億美元的白宮宴會廳。原告主張川普無權未經國會批准片面推動工程，先前下級法院也要求停工；如今案件將回到下級法院，但文件顯示關鍵工程可能在司法程序結束前數月內完成。

為何重要

最高法院未終結法律爭議，卻讓施工時程取得先機；若工程先大致完成，後續司法救濟的實際效果將被壓縮。

（本文與AI協作）