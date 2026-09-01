帛琉辦太平洋島國論壇峰會 盼就反對中國射彈達共識

日經亞洲今天報導，帛琉總統惠恕仁昨天表示，太平洋各國若無法在本週由帛琉主辦的年度區域領袖會議上，就反對中國近期試射飛彈一事達成共識，將「令人遺憾」。

中國7月6日在靠近吉里巴斯與吐瓦魯專屬經濟區（EEZ）的太平洋海域，試射一枚可攜帶核彈頭的洲際彈道飛彈，讓帛琉、萬那杜、吐瓦魯等許多太平洋島國的政府震驚。

分析人士形容，這次試射是北京直接傳達的一項訊息，顯示中國有意擴大在太平洋地區的影響力。

惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）是在年度太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）領袖峰會揭幕時發表上述談話。這個由18個成員組成的區域組織，邀請包括美國、中國、日本等對話夥伴，以及台灣等發展夥伴，就區域優先事項進行討論。

本月稍早舉行的太平洋島國論壇外長會議，未能就一份批評中國試射飛彈的聲明達成共識。

惠恕仁在接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）及其他媒體聯訪時表示：「我們應該繼續盡最大努力，在要求透明、負責、維護這個和平區域的立場上保持團結。」

他說：「如果我們無法達成共識，那將令人遺憾。」

本週的會議已因幾位領袖取消出席而受到進一步衝擊。根據太平洋島國論壇秘書處副秘書長納亞西（Esala Nayasi）的說法，吉里巴斯、索羅門群島、新喀里多尼亞和萬那杜的領袖，將因國內事務及旅行問題缺席會議。

路透社則指出，斐濟、薩摩亞總理也不會親自出席元首閉門會議。

根據日經亞洲，缺席者包括吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau），他將派前駐中國大使提布（DavidTeaabo）代為出席。在本月稍早的外長會議中，吉里巴斯是反對發表譴責中國聲明的兩個國家之一，另一個國家為瑙埃羅（舊稱諾魯）。

兩國都與中國關係密切，並依賴這個區域強權提供援助與投資。

太平洋事務專家凱恩（Tess Newton Cain）表示，派前駐中國大使出席「意在傳達某種明確訊息」，凸顯吉里巴斯與北京的高度一致性。

索羅門群島總理瓦爾（Matthew Wale）也不會參加會議。29日晚間，一份針對他領導地位的不信任動議被提交至該國議會，指控他在未進行適當磋商並取得內閣批准的情況下，「就國家重要事項單方面做出決定」。

瓦爾5月上任後，開始加強與傳統夥伴的關係，6月同意與澳洲展開條約談判，並於7月與美國簽署海上執法協議。

台灣由外交部長林佳龍代表出席這次太平洋島國論壇峰會。專家表示，中國長期以來一直推動取消台灣作為論壇夥伴的地位。

惠恕仁表示，帛琉因讓台灣參加這次活動而遭到北京報復。他說：「有人威脅說，如果台灣參加論壇，就會有報復，我們已經在中國社群媒體上看到這種情況，宣稱帛琉是個不太安全的旅遊地點。」

中國外交部兩週前發布旅遊提醒，警告中國公民不要前往帛琉，並宣稱當地曾發生針對遊客的搶劫事件，以及涉及中國遊客的海上事故。

惠恕仁表示，目前沒有改變台灣地位的計畫，「我們從一開始就非常明確表示，台灣是發展夥伴，中國是對話夥伴」。

帛琉是台灣邦交國。惠恕仁說：「我們共享自由、民主和法治等價值，我們也相信，沒有人應該告訴我們該選擇誰作為我們的夥伴。」

惠恕仁也希望，太平洋島國論壇能就太平洋地區實現百分之百使用再生能源，以及承諾在2030年前保護至少30%的全球海洋，發出「一致的聲音」。

太平洋國家經常面對氣候挑戰帶來的直接影響。惠恕仁說：「我們一直說，我們對（溫室氣體排放）的貢獻最少，承受的苦難卻最多。有些國家只有乾旱，有些國家只有暴風雨，但對太平洋國家而言，我們全都有。」