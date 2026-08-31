海平面上升威脅島國 聯合國官員籲各國領袖親赴見證

太平洋島國論壇年度峰會在帛琉登場，聯合國副秘書長穆罕默德今天在帛琉表示，全球主要經濟體的領袖應走訪太平洋環礁，親眼目睹海平面創紀錄上升的實際情況。

法新社報導，穆罕默德（Amina Mohammed）也提到尼泊爾上週的致命洪災，表示太平洋地區海平面上升是同一個問題的另一面。

她告訴記者：「我們已經知道，氣候暖化正以驚人的速度改變全球冰層，不僅威脅到冰河下方的社區，也讓更多的水流入海洋。」

目前太平洋各國領袖已來到帛琉，出席當地一年一度的峰會，討論氣候變遷、犯罪及區域安全等挑戰。

根據穆罕默德的說法，聯合國正在推動讓20國集團（G20）領袖前往吐瓦魯10月主辦的會議，並做出相關承諾。那次會議將於聯合國氣候峰會在土耳其舉行前登場。

她說：「我們認為他們應該出席，並真正就他們需要採取的行動，與國際社會進行深入交流。」不過外界擔憂，太平洋地區以外的領袖可能只有少數會前往參加。

吐瓦魯是全球氣候危機中最脆弱的國家之一，科學家預測該國大部分國土可能會被海水淹沒，吐瓦魯現正準備遷移人口。

帛琉環境部長維史提（Steven Victor）則表示，太平洋島國「不乞求任何施捨」，但可以應對海平面上升的資源較少，而他們的社區所受威脅卻最大。

他說：「我們需要他們親自來看看。」

聯合國今天發布的報告顯示，受海洋暖化及冰河消融影響，全球海平面上升速度創下新高。

報告指出，到2050年，全球多達12億人恐因此流離失所，而太平洋島國經歷的海平面上升速度更是全球平均值的兩倍。

報告也凸顯資金缺口嚴重，開發中國家適應氣候變遷需要多達3100億至3650億美元，但2023年可用的適應資金僅260億美元。