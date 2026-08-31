日本3大在野黨放棄合併 中道改革聯合成立7個月分手

中道改革聯合、立憲民主黨與公明黨今天下午在國會內舉行約30分鐘的黨魁會談，正式決定現階段放棄3黨合併。隨著整合計畫告吹，中道改革聯合內部原本立憲民主黨派系，以及原本公明黨派系議員也將分開行動，走向分裂實際上已成定局。

中道改革聯合（日文：中道改革連合，簡稱「中道」）於今年初由立憲民主黨前代表野田佳彥，以及公明黨前代表齊藤鐵夫共同宣布成立，目標是為了迎戰眾議院選舉。然而，兩黨誤判合併效益，在眾議院選舉遭遇慘敗，從選前的172席縮水到49席，中道共同黨魁野田佳彥與齊藤鐵夫引咎辭職。

中道僅限於立憲、公明的眾議院議員合流成立，參議院與地方議員暫不參與。原先設想是未來再正式合併，然而中道改革聯合在眾院選舉中慘敗，導致協商陷入停滯。

TBS、日本富士新聞網（FNN）報導，立憲民主黨上週決定不加入中道改革聯合後，中道今天上午持續召開黨內會議，商討今後的應對方針。3黨黨魁會談結束後，中道改革聯合代表小川淳也、立憲民主黨代表水岡俊一及公明黨代表竹谷敏子共同召開記者會。

小川表示，3黨未能在現階段實現合併令人遺憾，但強調「這半年多來，儘管面臨各種艱難處境，我們49人共同建立的情誼、友情與信任，今後也不會改變。」

他指出，未來將尋求以新的形式重新啟動，繼續凝聚中道勢力，朝實現政黨輪替的目標邁進。針對秋季臨時國會，小川也表明將迅速且審慎地研擬合作方式，並爭取在眾議院組成合作的「聯合黨團」。

水岡表示，3黨今後將重新討論如何面對高市早苗政權，並把這次決定視為新的起點。竹谷指出，「公明黨一直努力推動參議院議員加入中道改革聯合，並為合併後的地方組織進行準備」。然而，由於立憲民主黨決定不參與合併，因此「公明黨也將避免單獨加入。」

據了解，公明黨方面認為，即使維持現狀，也難以看見擴大中道勢力的前景。此外，部分原本立憲民主黨派系議員則指出，明年即將舉行統一地方選舉，「將政黨分拆後，反而更方便各自活動。」

還有相關人士分析，對公明黨而言，分開行動也可能增加「高市政權垮台後，公明黨重新回到執政陣營」的選項。

中道改革聯合的成立主要由野田佳彥與齊藤鐵夫推動。面對記者詢問，野田僅表示「不予置評」；齊藤則說，目前的情況雖然令人遺憾，但也是新的開始。

中道改革聯合黨內部並沒有「不歡而散」的氣氛。不過，該黨在眾議院選舉前夕倉促成立，又在選舉中慘敗，因此多數議員對未來局勢仍抱持審慎態度。

中道改革聯合49名眾議員中，公明黨派系占28人。隨著合併案告吹，公明黨派系議員已開始研究退出中道的方案，可能選項包括分黨、解散政黨或議員退黨。目前以議員退黨、重新返回公明黨的方案可能性最高。

在黨魁會談前舉行的議員座談會上，有領導層提出，為了維持在國會中的勢力，今後將以組成聯合黨團為目標，這也是為了降低失去最大在野黨地位所帶來的影響。

國民民主黨目前在眾議院擁有28席，正好與中道的公明黨派系議員人數相同。如果立憲民主黨派系與公明黨派系組成聯合黨團，在國會運作上原則上仍會被視為同一政治勢力。