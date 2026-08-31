川普與委內瑞拉「史無前例」石油協議的許多問號

6500億桶石油——這甚至超過了美國已探明的石油總儲量。美國總統川普周五（8月28日）宣布了該協議，委內瑞拉代總統羅德裡格斯予以證實。

該協議為期至少25年，將為委內瑞拉帶來1000億美元投資，以及2093億美元牌照費和稅收。每開發一桶石油將有19美元留在委內瑞拉。在伙伴關系中，美國有55%的控股權。

該協議的談判秘密進行，沒有公開招標，引發強烈批評。此外，法律專家質疑其合法性，特別是，美國——而非委內瑞拉選擇油田的運營商。

萊斯大學貝克研究所的莫納爾迪（Francisco Monaldi）向路透社表示，羅德裡格斯所稱將帶來約2090億美元的稅收，「低得不可想象」。

自馬杜羅1月被捕以來，委內瑞拉石油政策處在美國監管之下。莫納爾迪批評說，這一政策缺乏透明度。

川普談及「與私有企業的伙伴關系」，但哪些企業參與並不明確。《紐約時報》稱，北美藍色能源伙伴公司參與其中。這家企業由備受爭議的委內瑞拉投資者貝坦科特（Alejandro Betancourt）控制。

在技術上，650億桶石油將來自17個油田，按照20%的采收率計算。這一比率盡管被視為可行，但迄今尚未達到。專家估計，實際開采時間將超過25年。

委內瑞拉國內的聲音

委內瑞拉國內對該協議不無質疑聲。執政的統一社會主義黨不得不宣布對羅德裡格斯的完全支持。然而，過去20年，該黨一直反對「美國帝國主義」。自馬杜羅被捕後，該執政黨卻滿足昔日死敵的所有要求。該黨承諾，委內瑞拉會保留石油的主權。

據《衛報》報導，委內瑞拉國有石油公司PDVSA前負責人拉米雷茲（Rafael Ramírez）在X上寫道，羅德裡格斯政府的「新殖民主義」交易是「給祖國的心髒插上一把刀」。

周六，數十名左翼示威者在加拉加斯手舉標語抗議，上面寫著：「我們不是殖民地，也不是後院」，「美國佬回去！」

《紐約時報》采訪了一位68歲的退休者裡亞爾（José Leal），他認為，650億桶石油換取1000億美元投資，聽上去很少。但在數十年壓迫性政府後，他願意容忍該協議，希望川普能推動民主變革。他向該報表示，「美國執掌著權力」，沒有他們，「我們無法擺脫查韋斯和馬杜洛的社會主義」。他說他並不喜歡這項協議，但視之為「必要的惡」。

《衛報》報導說，委內瑞拉反對派政界人士擔心，該協議會破壞恢復民主、舉行新的總統選舉的努力。馬杜羅被廣泛視為操縱了上次2024年的選舉。羅德裡格斯對於未來的選舉日期表態模糊。川普也表示，委內瑞拉還沒做好准備舉行選舉。

委內瑞拉在野黨領導人瓜尼帕（Juan Pablo Guanipa）在X寫道：「要真正長期重振委內瑞拉經濟，並且達成雙方互利的協議，只有自由選舉這一條道路，選出有代表性的政府，制定清晰的規則，實行法治，建立透明管理我們資源的機構，並有利於國家。」

（路透社、天主教通訊社、紐約時報、衛報）

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