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以色列與希臘簽軍售協議 打造阿基里斯之盾防空系統

中央社／ 耶路撒冷31日綜合外電報導

以色列國防部今天宣布，已與希臘簽署一項價值約30億歐元（約新台幣1100億元）協議，為希臘建立名為「阿基里斯之盾」的防空系統

法新社報導，以色列國防部發表聲明指出：「根據這項協議，以色列將為希臘建立一套完整、多層次的防空系統，完全採用以色列製造的系統，並借重以色列國防體系在戰爭期間累積的豐富作戰經驗。」

以色列國防部還提及：「這是以色列與希臘關係史上最大筆國防出口交易，也是以色列建國以來規模最大的協議之一。」

希臘國防部消息人士7月底曾告訴法新社，該國即將採購以色列製造的反飛彈、防空及反無人機系統，作為「阿基里斯之盾」（Achilles Shield）計畫的一部分。

希臘與鄰國土耳其數十年來關係緊張，是歐洲北約成員國中僅4個國防支出占國內生產毛額（GDP）至少3%的國家之一。

以色列近來也與土耳其摩擦日益加劇。以色列曾攻擊敘利亞西北部一處已停用的軍事基地，並聲稱此舉是為避免土耳其部隊進駐該處。

以色列 希臘 防空系統 軍售

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