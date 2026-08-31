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上合組織25周年峰會登場 中俄伊朗領袖齊聚吉爾吉斯

中央社／ 比許凱克31日綜合外電報導
圖為8月31日，吉爾吉斯總統札帕羅夫與中國國家主席習近平在比什凱克舉行會談前出席歡迎儀式。法新社
圖為8月31日，吉爾吉斯總統札帕羅夫與中國國家主席習近平在比什凱克舉行會談前出席歡迎儀式。法新社

中國國家主席習近平與伊朗總統裴澤斯基安目前正在吉爾吉斯首都比許凱克，俄羅斯總統普亭今天稍晚也將抵達，參與為期2天、匯聚十多國領袖的上海合作組織峰會。

法新社報導，尋求抗衡西方影響力的上合組織今年慶祝成立25週年，該組織成員包括俄國、中國、印度、巴基斯坦、伊朗、4個中亞國家，以及與俄國友好的白俄羅斯。

中亞地區歷來由俄國主導，但中國正在當地深化影響力，習近平昨天抵達比許凱克時，稱許與中亞國家吉爾吉斯的關係正處於「黃金期」。

普亭（Vladimir Putin）與習近平過去曾藉上合組織峰會，來宣傳他們的多極世界願景，並展現出團結對抗西方的姿態。

這次峰會登場之際，俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭已持續4年半，美國與伊朗之間的戰事則是滿6個月。

伊朗媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian）也已抵達比許凱克。

普亭、習近平、裴澤斯基安，以及印度總理莫迪（Narendra Modi）、巴基斯坦總理夏立夫（ShehbazSharif）預定參加由吉爾吉斯總統札帕羅夫（Sadyr Japarov）主持的全體會議。

土耳其雖非正式成員，該國總統艾爾段（RecepTayyip Erdogan）預計也將出席。

克里姆林宮發言人鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，普亭也將與裴澤斯基安、習近平等多位領袖分別舉行雙邊會談。

俄國與伊朗名列全球受制裁最重的國家之列，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄伊兩國在軍事和經濟領域的合作大幅加深。

美國總統川普（Donald Trump）已警告俄國與中國勿提供武器給伊朗。

伊朗 中俄 吉爾吉斯

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