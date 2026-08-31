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上合峰會在即 預計將舉行陸、俄、伊領導人場邊雙邊會晤

德國之聲／ 德國之聲
8月31日，吉爾吉斯總統扎帕羅夫（左）與中國國家主席習近平在吉爾吉斯伊恩蒂馬克·奧爾多（Yntymak Ordo）國賓館出席歡迎儀式。美聯社
8月31日，吉爾吉斯總統扎帕羅夫（左）與中國國家主席習近平在吉爾吉斯伊恩蒂馬克·奧爾多（Yntymak Ordo）國賓館出席歡迎儀式。美聯社

據法新社報導，中國國家主席習近平伊朗總統佩澤希齊揚已抵達吉爾吉斯，出席上海合作組織峰會。俄羅斯總統普亭預計將於周一（8月31日）晚些時候抵達，參加這場為期兩天的會議，屆時將有十多位其他國家領導人出席。

作為旨在抗衡西方影響力的區域性組織，上合組織正迎來成立25周年紀念。

該組織成員包括俄羅斯、中國、印度巴基斯坦、伊朗、四個中亞國家（哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克斯坦和烏茲別克）以及俄羅斯的盟友白俄羅斯。

習近平於上周日抵達比什凱克，盛贊中吉關係處於「黃金時期」。吉爾吉斯傳統上一直處於俄羅斯的勢力範圍之內。

普亭和習近平此前曾利用上合組織峰會宣揚其多極化世界願景，並展示對抗西方的統一戰線。 中國外交部上周表示，該組織已成功「探索出區域合作新路徑」。北京一直在俄羅斯的支持下推動新世界秩序的理念。

此次峰會召開之際，正值莫斯科入侵烏克蘭四年半、以及華盛頓與德黑蘭之間爆發戰爭六個月之時。

據德黑蘭媒體報導，伊朗總統佩澤希齊揚也已抵達比什凱克。

普亭、習近平、佩澤希齊揚，以及印度總理莫迪和巴基斯坦總理謝裡夫將出席由吉爾吉斯總統扎帕羅夫主持的上合會議。

土耳其總統埃爾多安預計也將出席，盡管土耳其並非該組織的正式成員。

另據美聯社報導，此次峰會還安排了多次場邊雙邊會晤，包括周一普亭和習近平之間的一次會晤，以及周二俄羅斯領導人和伊朗總統佩澤希齊揚之間的會談，即上合組織正式會議當天。

雙邊會談

俄羅斯和伊朗作為世界上受制裁最嚴重的兩個國家，自莫斯科入侵烏克蘭以來，已大幅深化了雙方的軍事和經濟聯系。

美國總統川普曾警告莫斯科和北京，不得向伊朗提供武器。

幾天前，美國中央情報局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）罕見地訪問了莫斯科。美國媒體推測，他可能與俄羅斯同行討論了烏克蘭和伊朗問題。

上合組織歷史上主要關注經濟議題，但在莫斯科和北京的領導下，近年來其影響力與活動力度不斷增強。除了10個成員國之外，該組織目前還擁有15個「對話伙伴」，其中包括土耳其、沙特和卡塔爾。

此外，它還有兩個觀察員國：阿富汗和蒙古。

上合組織的成立宣言指出，該組織「並非針對其他國家的聯盟」。 然而，普亭和習近平在歷次峰會上多次發表反西方言論。

在去年的峰會上，普亭指責西方國家挑起了烏克蘭戰爭，而習近平則譴責了「恐嚇行徑」，意指美中之間的緊張關係。

衝突與貿易戰

比什凱克峰會召開之際，部分上合組織成員國正深陷實際衝突（如烏克蘭和伊朗相關衝突）或貿易戰之中，後者涉及美國對中國和印度商品加征關稅。

本月，美國對伊朗在黃金、技術、數字資產、航空及海運領域的貿易伙伴實施了次級制裁，意在重創德黑蘭的經濟。

華盛頓方面還威脅要對伊朗的盟友實施制裁。

作為伊朗石油的主要進口國，中國對此回應稱將「堅定捍衛」自身利益。

自1979年革命確立伊斯蘭政權以來，伊朗一直處於制裁之下，並多次表示絕不會屈服於經濟壓力。 不過，佩澤希齊揚也承認該國正面臨「經濟困難」。

伊朗直到2023年才加入該組織。

國際關係專家穆罕默德·哈桑·納傑米（Mohammad Hassan Najmi）告訴法新社，德黑蘭方面「認為，成為這些組織的成員並積極參與其中，有助於其繞過美國和歐洲的制裁」。

但他指出，該組織能帶來的實際利益尚不確定，因為「在危機時刻，這些組織鮮少能幫助伊朗解決難題」。

盡管該組織聲稱代表了全球約40%的人口和25%的GDP，但其內部構成多元，成員國之間也存在分歧。

俄羅斯和中國在中亞地區爭奪影響力，該地區資源豐富，是連接歐亞貨物運輸的關鍵樞紐。與此同時，北京與印度及巴基斯坦的關係也時有緊張。

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