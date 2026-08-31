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西班牙：俄羅斯與以色列散播假訊息 掀休達移民危機

中央社／ 馬德里31日綜合外電報導
8月31日，在休達（Ceuta）的洛馬·科爾梅納爾（Loma Colmenar）區，西班牙國家警察示意正在人行道上等待登記的移民。法新社
8月31日，在休達（Ceuta）的洛馬·科爾梅納爾（Loma Colmenar）區，西班牙國家警察示意正在人行道上等待登記的移民。法新社

西班牙總理桑傑士今天表示，有跡象顯示俄羅斯以色列散播有關西班牙移民政策的假訊息，引發上月移民湧入西班牙位於北非的飛地休達，但沒有證據顯示摩洛哥涉入其中。

路透社報導，7月30日至31日期間，逾7萬2000名移民從摩洛哥非法越境，進入西班牙狹小的北非領地休達（Ceuta）。休達是歐洲聯盟（EU）與非洲僅有的兩個陸路邊境之一，此次前所未見的移民潮引發歐盟各國警戒。

休達地方當局指出，至少有100人在試圖越境時喪生。西班牙反對黨和一些人權團體指控，摩洛哥政府故意放行大批移民越境，但摩洛哥當局否認這項指控。

桑傑士（Pedro Sanchez）接受西班牙SER電台訪問時表示：「有關外界猜測摩洛哥當局參與其中，我斷然否認這項說法。」

西班牙當局指出，Instagram、TikTok及其他社群媒體上的影片散播誤導性說法，宣稱經海路抵達休達的移民可以留在西班牙，鼓動數以千計的人嘗試越境。

桑傑士表示，歐盟對外事務部（EEAS）的研究顯示，俄羅斯和以色列相關組織與極右翼網絡合作，散播了這些假訊息。

他提及，很明顯俄羅斯與以色列利用這場危機來批評西班牙政府，因為兩國不滿西班牙在烏克蘭和加薩戰爭上的立場。但他沒有透露更多關於兩國涉入的證據。

以色列外交部、俄羅斯駐西班牙大使館及歐盟對外事務部未立即回應路透社的置評請求。

西班牙 俄羅斯 以色列 假訊息 摩洛哥

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