烏茲別克向陸訂購24架出口型殲-10戰機 顯現陸在中亞地區影響力

《耶路撒冷郵報》報導稱，中國的殲-10戰鬥機在外觀上與以色列獅式戰鬥機高度相似。獅式戰機由以色列航空航天工業公司（IAI）開發，但該項目在1988年因政府決定而被取消。

此後，中國購得了獅式戰機的設計圖紙，以加速國產第四代戰鬥機的研發並實現空軍現代化。中國支付的資金在一定程度上幫助抵消了以色列終止該項目所產生的成本。

去年巴基斯坦空軍在與印度之間的沖突中，使用殲-10戰鬥機掛載先進的PL-15制導導彈擊落了印度空軍的「陣風」（Rafale）戰鬥機。

報導指出，殲-10戰機價格低於美國的F-16，主要面向那些不願購買美制戰鬥機的國家進行銷售。

報導還指出，烏茲別克斯坦已訂購24架出口型殲-10戰機，此舉反映了中國在中亞地區影響力的增強，而該地區各國此前主要處於俄羅斯的影響之下。

據評估，孟加拉國也可能成為殲-10的下一個客戶。

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