美航艦停靠泰國巴達雅前夕 警方加強掃蕩性觀光產業

美國海軍林肯號航空母艦在中東長期部署後，預計本週停靠泰國海濱度假勝地巴達雅，當地期盼美軍人員上岸消費有助提振經濟，與此同時，地方當局也加強掃蕩性觀光產業。

路透社報導，泰國官員表示，林肯號（USS Abraham Lincoln）預計9月2日停靠鄰近巴達雅（Pattaya）的林查班港（Laem Chabang），並有兩艘海軍船艦隨行。艦上近5000名水手及陸戰隊員在海上執行任務逾200天後，將可上岸休息。

泰國官員指出，航艦抵達前夕，警方正準備在巴達雅主要海灘和夜生活區域加強巡邏；此外，警方在週末的突襲行動中已拘留40至50名涉嫌賣淫人士。

巴達雅警察局長安尼克（Anek Srathongyoo）今天說：「我們已盡最大努力，但要完全取締很困難。性工作者仍可能在當局不知情的情況下於公共場所拉客。」

賣淫在泰國屬非法行為，儘管不時遭到掃蕩，性產業在觀光勝地仍公開存在，包括曼谷及巴達雅部分地區。

巴達雅市長波拉梅特（Poramet Ngampichet）表示，每位美軍人員每日可能消費1000至3000泰銖（約新台幣960至2900元），「這應能於短期內帶動巴達雅的經濟」。

不過，這些錢也可能流入巴達雅娛樂產業中不光彩的一面，該產業規模龐大，美國聯邦調查局（FBI）10年前曾稱巴達雅是「全球主要性觀光目的地」之一。

曼谷大學（Bangkok University）人文與觀光管理學院副教授皮帕彭（Pipatpong Fakfare）警告：「大量遊客湧入恐增加健康與安全風險，提高性剝削及性傳染疾病傳播的可能性。」