快訊

濁水溪泛舟3人受困...救生艇遭湍流掀翻 南投勇消溺水殉職

教長開學首日稱教師聘任率逾99% 9大教師工會：超鐘點撐出的數字假象

南部再添國際機場？達人分析「蓋好也無法24小時營運」：宵禁更難解

聽新聞
0:00 / 0:00

美航艦停靠泰國巴達雅前夕 警方加強掃蕩性觀光產業

中央社／ 曼谷31日綜合外電報導
8月30日，從印尼巴淡島望去，美國海軍林肯號航空母艦正航經新加坡。美聯社
8月30日，從印尼巴淡島望去，美國海軍林肯號航空母艦正航經新加坡。美聯社

美國海軍林肯號航空母艦在中東長期部署後，預計本週停靠泰國海濱度假勝地巴達雅，當地期盼美軍人員上岸消費有助提振經濟，與此同時，地方當局也加強掃蕩性觀光產業。

路透社報導，泰國官員表示，林肯號（USS Abraham Lincoln）預計9月2日停靠鄰近巴達雅（Pattaya）的林查班港（Laem Chabang），並有兩艘海軍船艦隨行。艦上近5000名水手及陸戰隊員在海上執行任務逾200天後，將可上岸休息。

泰國官員指出，航艦抵達前夕，警方正準備在巴達雅主要海灘和夜生活區域加強巡邏；此外，警方在週末的突襲行動中已拘留40至50名涉嫌賣淫人士。

巴達雅警察局長安尼克（Anek Srathongyoo）今天說：「我們已盡最大努力，但要完全取締很困難。性工作者仍可能在當局不知情的情況下於公共場所拉客。」

賣淫在泰國屬非法行為，儘管不時遭到掃蕩，性產業在觀光勝地仍公開存在，包括曼谷及巴達雅部分地區。

巴達雅市長波拉梅特（Poramet Ngampichet）表示，每位美軍人員每日可能消費1000至3000泰銖（約新台幣960至2900元），「這應能於短期內帶動巴達雅的經濟」。

不過，這些錢也可能流入巴達雅娛樂產業中不光彩的一面，該產業規模龐大，美國聯邦調查局（FBI）10年前曾稱巴達雅是「全球主要性觀光目的地」之一。

曼谷大學（Bangkok University）人文與觀光管理學院副教授皮帕彭（Pipatpong Fakfare）警告：「大量遊客湧入恐增加健康與安全風險，提高性剝削及性傳染疾病傳播的可能性。」

泰國 林肯 中東

延伸閱讀

嚇阻侵略強化防衛 印尼、美國等多國展開聯合軍演

衛星影像示警蘇丹戰事升溫 邊境現大規模軍力部署

庫德族曾與美並肩血戰IS如今遭伊朗攻擊 川普卻切擬斷軍援

陸時政評論員：美擬再加7.5%關稅 為川習會製造談判籌碼

相關新聞

遭美軍逮捕…馬杜洛親曬「消風獄中照」比耶：委內瑞拉將再度崛起

委內瑞拉前強人總統馬杜洛今天在社群媒體發文表示，他「依然堅定」，並附上看似在拘留中心拍攝的照片。馬杜洛今年1月在委內瑞拉...

為何冰島人對歐盟說不？美、俄地緣壓力下，冰島公投反對重啟入歐談判

冰島於2026年8月29日舉行「是否重啟入歐盟談判」的全國性公投，公投結果以52.8%的反對票正式否決該提案。而這項在冰島社會長年引起爭論的入歐議題，也揭示了在地緣政治快速變動下，冰島試圖強化與歐盟區域安全合作所面臨的矛盾與抉擇。

美航艦停靠泰國巴達雅前夕 警方加強掃蕩性觀光產業

美國海軍林肯號航空母艦在中東長期部署後，預計本週停靠泰國海濱度假勝地巴達雅，當地期盼美軍人員上岸消費有助提振經濟，與此同...

「只有糟糕的選項」…普亭大權拉警報 愛沙尼亞情報首長：俄恐一夕變天

愛沙尼亞對外情報局長羅辛警告，在俄羅斯強人總統普亭對權力的掌控可能面臨威脅之際，克里姆林宮正升高對北約國家的侵略行動

日媒：高市不參拜靖國神社改「遙拜」 日韓與保守派評價兩極

日本首相高市早苗就任後首次迎來「終戰日」，並未前往靖國神社參拜，而是選擇從遠方向神社祈禱，以「遙拜」方式表達敬意。日媒指出，這反映高市一方面顧及與鄰國的外交關係，一方面也向保守派展現有別於近年其他首相的做法。不過，也有人擔心「遙拜」日後可能成為固定做法，外界評價不一。

熊本強震後伸援手！台灣捐錢助重建 日本熊本縣知事木村敬致謝

日本熊本縣7月28日發生規模7.1強震後，造成38人死亡、近4萬3000棟房屋受損。台灣官方與民間捐出大量善款協助熊本重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。