長平觀察：「應邀」而來的「間諜」——習近平訪美前 已為川普備好「禮物」

上周四（8月27日），「學者風險網絡」（Scholars at Risk）在其官網公布一封聯合聲明，一百多位美國及其他國家的學者和教授，就美籍緬甸裔學者敏辛（Min Zin）赴華參加學術活動期間被拘押一事表達嚴重關切，敦促美國當局施壓中國對其無條件釋放。

一周之前，美國國務卿盧比奧正式認定敏辛「遭到錯誤地拘押」（wrongfully detained）。據路透社報道，這一認定意味著他的案子從領事事務升級為總統人質事務特使的職責，也意味著營救他成為美國政府的優先事項。

敏辛的案情並不復雜。今年6月3日，他應邀前往昆明參加一場學術研討會，入境後在機場即被帶走。據他的弟弟昂茂辛（Aung Maw Zin）接受CNN採訪時透露，發出邀請的是雲南省社科院緬甸研究所的一位研究人員。

「邀請」成為跨國鎮壓的手段

在中文官方語匯中，「應邀」是一個體面的詞：領導人「應邀」出訪，外賓「應邀」來訪，專家學者「應邀」與會。它意味著主人的誠意和客人的尊嚴，意味著一套雙方都認可的禮儀。

而在敏辛的案子裡，「邀請」變成了抓捕受人尊敬的學者的骯髒誘餌。發出邀請的是中國的官方研究機構，在機場等候的是中國的國安警察。美國國務院官員對路透社說，此案已讓其他學者深感憂慮，擔心自己也會遭到中國的「誘捕和拘押」。

國際言論自由組織「第19條」（ARTICLE 19）發表聲明指出：一位外國研究者應中國學術機構之邀而來，卻遭到拘押，應被視為一種跨國鎮壓——它要壓制的，是關於中國及其國際關系的學術自由本身。

「第19條」指出，中國2023年修訂的《反間諜法》對國家安全罪行的定義模糊而寬泛，以至於當局幾乎可以在任何情境下，憑一個人的交往、研究或信息交流將其定性為國家威脅；記者、學者和智庫研究者，因與海外的合作而處於該法下的"高風險"之中——這對言論自由和學術自由，構成了進一步的寒蟬效應。

習近平已為川普備好「禮物」

5月，川普訪問北京。輿論呼籲他向習近平施加壓力，讓中國釋放因為捍衛民主而被判處20年徒刑的黎智英，以及錫安教會案中金明日牧師等被拘押人員。

在返程的專機上，川普告訴記者，習近平說會「認真考慮」金明日牧師的案子，至於黎智英，習近平說那「會是一個棘手的案子」。7月初，北京錫安教會的金明日牧師獲釋抵達洛杉磯。彭博社把這稱為峰會之後的「善意之舉」（goodwill move）。

而據人權觀察的信息，錫安教會至少還有8名成員仍在關押之中。

「第19條」指出，這種「善意之舉」的實質是一種人質外交。

9月24日，習近平將對美國進行國事訪問。他已經為川普准備好了「禮物」，那就是作為人質的美籍學者敏辛。只要川普言聽計從，習近平就有可能答應釋放敏辛，讓川普在媒體面前顯得頗有斬獲，再一次成為中國的「善意之舉」。

讓綁匪受到懲罰而不是獎勵

美國《世界政治評論》（World Politics Revie）發表文章《中國的跨國鎮壓正遭遇震耳欲聾的沉默》，作者庫蘭齊克（Joshua Kurlantzic）指出，在早些年，敏辛案這樣的逮捕會令人震驚。今天，它依然令人不安，但可悲的是，已不再令人意外。中國當局的觸角已如此之廣，而北京因拘押外國公民、在境外活動所付出的代價又如此之低，以至於像敏辛這樣的案例如今已成常態，即便對美國公民也是如此。

庫蘭齊克認為，華盛頓應通過公開、明確的聲明要求釋放敏辛，表明因研究工作而逮捕一位美國學者是不可接受的，並將帶來後果。

那麼後果是什麼呢？庫蘭齊克認為，華盛頓還需要開始與盟友合作，讓跨國鎮壓付出實際代價，比如對運營這些項目的中國官員實施定向制裁。

換句話說，國際社會不僅要救出人質，而且要讓綁匪受到懲罰而不是獎勵，要瓦解這種「人質外交」機制。

長平是資深媒體人、時事評論作家。他目前是德國之聲專欄作家、中國數字時代執行主編以及六四記憶 · 人權博物館總策展人。

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