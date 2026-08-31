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「只有糟糕的選項」…普亭大權拉警報 愛沙尼亞情報首長：俄恐一夕變天

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
愛沙尼亞對外情報局長羅辛警告，在俄羅斯強人總統普亭對權力的掌控可能面臨威脅之際，克里姆林宮正升高對北約國家的侵略行動。歐新社
愛沙尼亞對外情報局長羅辛警告，在俄羅斯強人總統普亭對權力的掌控可能面臨威脅之際，克里姆林宮正升高對北約國家的侵略行動。歐新社

愛沙尼亞對外情報局長羅辛警告，在俄羅斯強人總統普亭對權力的掌控可能面臨威脅之際，克里姆林宮正升高對北約國家的侵略行動。

「紐約郵報」（New York Post）報導，羅辛（Kaupo Rosin）指出，俄羅斯似乎不太可能爆發「街頭革命」，但普亭（Vladimir Putin）的處境日益艱難。

羅辛在評估俄羅斯面臨的「內部緊張局勢」時告訴英國「每日電訊報」（The Telegraph）：「當然有人認為他（普亭）應該繼續下去，但我認為要求他重新審視當前局勢的聲音正逐漸壯大。」

他提及：「就目前而言，他（普亭）只有糟糕的選項。我認為，客觀而言，俄羅斯目前的處境非常糟糕，而且俄國許多人都了解這一點。」

愛沙尼亞是與俄羅斯接壤的波羅的海小國，曾是蘇聯的一部分，如今已加入北大西洋公約組織（NATO），長期密切關注克宮動向。

在俄烏戰爭期間，俄羅斯曾面臨傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）發動的叛亂，這支傭兵團由外號「普亭的大廚」的俄國餐飲業商人普里格津（Yevgeny Prigozhin）所領導。當時他曾率領車隊直逼莫斯科，對克宮構成重大內部威脅。

羅辛強調：「我會說，如果俄羅斯發生某些變化，那麼變化將會非常迅速，我們所有人都會感到意外。如果這種事情真的發生，可能一夕之間就會發生。」

愛沙尼亞 情報 警報 俄羅斯

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