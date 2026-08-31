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熊本強震後伸援手！台灣捐錢助重建 日本熊本縣知事木村敬致謝

中央社／ 東京31日綜合外電報導
圖／截自 熊本顧問的事務所臉書
圖／截自 熊本顧問的事務所臉書

日本熊本縣7月28日發生規模7.1強震後，造成38人死亡、近4萬3000棟房屋受損。台灣官方與民間捐出大量善款協助熊本重建。熊本縣知事木村敬近期特地拍攝影片，感謝台灣的援助。

外交部長林佳龍本月初代表政府向日方遞交新台幣500萬元賑災款，以協助熊本災後重建工作。外交部也委託募款專責機構「財團法人國際合作發展基金會」（Taiwan ICDF）開設民間捐款賑災專戶。

外交部首度委請國合會開設民間捐款賑災專戶，迄今累計捐款超過新台幣3億元；在熊本縣菊陽町設廠的台積電，也宣布捐贈2億5000萬日圓投入災後重建，充分顯示台日友好情誼。

木村在近期拍攝的影片中表示，「地震發生後，第一時間就收到台灣各界許多支援與溫暖慰問，在此由衷地向各位表達感謝。這些支援不僅包含捐款給災民與慈善團體，還有各種物資、義煮等，都為我們提供非常大的幫助」。

他接著表示，「在災區復原與重建過程中，我們從台灣獲得極大鼓勵。這份支持不只鼓舞我們，也讓我們再次深刻感受到，台灣與熊本之間深厚而緊密的情誼」。

木村也在影片中提及，熊本縣內的半導體相關產業幾乎都已經復工，主要觀光景點也重新營業，並指出「熊本真心期待台灣朋友們的到來，希望大家搭乘從桃園、台中、台南、高雄各個機場的直航班機造訪熊本」。

他也在影片尾聲與熊本縣吉祥物熊本熊同框，再度表示感謝，並希望外界能繼續給予熊本支持與鼓勵。

熊本 日本 捐款 募款

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