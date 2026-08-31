遭美軍逮捕…馬杜洛親曬「消風獄中照」比耶：委內瑞拉將再度崛起

委內瑞拉前強人總統馬杜洛今天在社群媒體發文表示，他「依然堅定」，並附上看似在拘留中心拍攝的照片。馬杜洛今年1月在委內瑞拉首都遭美軍逮捕後，一直被關押該處。

法新社報導，馬杜洛（Nicolas Maduro）與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）今年1月在美國發動的軍事行動中被捕，隨後被關押於紐約布魯克林的一處設施。兩人對聯邦檢方提出的販毒及持有槍械等指控均予以否認。

他在Telegram寫道：「我把這些照片當作小禮物，送給我所有的孫子女、男孩、女孩們，以及所有愛我們的善良人們。」

他還說：「我想讓你們知道，我們依然堅定，心中充滿了你們的愛。」

在這兩張照片中，馬杜洛身穿灰色運動服，雙手比出和平手勢。自遭逮捕以來，他的體重似乎明顯減輕。

儘管這些照片今天才曝光，但相機資料顯示，照片拍攝日期為6月25日，也就是委內瑞拉北部發生雙強震、造成6500多人死亡及嚴重災情的翌日。

他最後表示：「我們將保持堅強、平靜與自信：上帝與我們同在。上帝會有所預備。委內瑞拉將再度崛起。」

法新社無法核實照片的真實性。法新社曾試圖聯繫該拘留中心，以確認照片是否屬實以及是否獲准發布，但未立即獲得回應。

就在馬杜洛社群發文前兩天，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）宣布一項「歷史性」石油協議，允許美國營運委內瑞拉的油田。

知情人士透露，馬杜洛遭拘留後無法看報紙或上網，但獲准每月與家人及律師通電話約300分鐘，每通電話上限為15分鐘。

馬杜洛的兒子蓋拉（Nicolas Maduro Guerra）表示，父親狀況良好，平時都在研讀聖經。

紐約聯邦法院今年7月22日裁定，馬杜洛與妻子佛羅雷斯的審判日期訂於明年6月1日。

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