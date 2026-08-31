快訊

檢調調查欣興PCB產地 公司最新重大訊息說明來了

日本知名景點「伊勢神宮」附近失火！商店街店鋪起火 火舌蔓延數棟建物

沙德爾颱風減弱再增強、逆時針迴轉回馬槍接近 專家：比較少見

聽新聞
0:00 / 0:00

遭美軍逮捕…馬杜洛親曬「消風獄中照」比耶：委內瑞拉將再度崛起

中央社／ 卡拉卡斯30日綜合外電報導
圖／截自X帳號@NicolasMaduro
圖／截自X帳號@NicolasMaduro

委內瑞拉前強人總統馬杜洛今天在社群媒體發文表示，他「依然堅定」，並附上看似在拘留中心拍攝的照片。馬杜洛今年1月在委內瑞拉首都遭美軍逮捕後，一直被關押該處。

法新社報導，馬杜洛（Nicolas Maduro）與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）今年1月在美國發動的軍事行動中被捕，隨後被關押於紐約布魯克林的一處設施。兩人對聯邦檢方提出的販毒及持有槍械等指控均予以否認。

他在Telegram寫道：「我把這些照片當作小禮物，送給我所有的孫子女、男孩、女孩們，以及所有愛我們的善良人們。」

他還說：「我想讓你們知道，我們依然堅定，心中充滿了你們的愛。」

在這兩張照片中，馬杜洛身穿灰色運動服，雙手比出和平手勢。自遭逮捕以來，他的體重似乎明顯減輕。

儘管這些照片今天才曝光，但相機資料顯示，照片拍攝日期為6月25日，也就是委內瑞拉北部發生雙強震、造成6500多人死亡及嚴重災情的翌日。

他最後表示：「我們將保持堅強、平靜與自信：上帝與我們同在。上帝會有所預備。委內瑞拉將再度崛起。」

法新社無法核實照片的真實性。法新社曾試圖聯繫該拘留中心，以確認照片是否屬實以及是否獲准發布，但未立即獲得回應。

就在馬杜洛社群發文前兩天，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）宣布一項「歷史性」石油協議，允許美國營運委內瑞拉的油田。

知情人士透露，馬杜洛遭拘留後無法看報紙或上網，但獲准每月與家人及律師通電話約300分鐘，每通電話上限為15分鐘。

馬杜洛的兒子蓋拉（Nicolas Maduro Guerra）表示，父親狀況良好，平時都在研讀聖經。

紐約聯邦法院今年7月22日裁定，馬杜洛與妻子佛羅雷斯的審判日期訂於明年6月1日。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

馬杜洛 委內瑞拉 販毒

延伸閱讀

美委石油協議中間人 貝坦庫特捲貪腐、遭瑞士調查多年

油價頻創新高...川普稱獲委內瑞拉石油儲量多數控制權

美有意入股委內瑞拉17座油田

川普：委內瑞拉石油是禮物 將用於補充美戰略儲備

相關新聞

遭美軍逮捕…馬杜洛親曬「消風獄中照」比耶：委內瑞拉將再度崛起

委內瑞拉前強人總統馬杜洛今天在社群媒體發文表示，他「依然堅定」，並附上看似在拘留中心拍攝的照片。馬杜洛今年1月在委內瑞拉...

「只有糟糕的選項」…普亭大權拉警報 愛沙尼亞情報首長：俄恐一夕變天

愛沙尼亞對外情報局長羅辛警告，在俄羅斯強人總統普亭對權力的掌控可能面臨威脅之際，克里姆林宮正升高對北約國家的侵略行動

日媒：高市不參拜靖國神社改「遙拜」 日韓與保守派評價兩極

日本首相高市早苗就任後首次迎來「終戰日」，並未前往靖國神社參拜，而是選擇從遠方向神社祈禱，以「遙拜」方式表達敬意。日媒指出，這反映高市一方面顧及與鄰國的外交關係，一方面也向保守派展現有別於近年其他首相的做法。不過，也有人擔心「遙拜」日後可能成為固定做法，外界評價不一。

熊本強震後伸援手！台灣捐錢助重建 日本熊本縣知事木村敬致謝

日本熊本縣7月28日發生規模7.1強震後，造成38人死亡、近4萬3000棟房屋受損。台灣官方與民間捐出大量善款協助熊本重...

支持率首度跌破40%！民調揭南韓民眾對總統李在明不滿原因曝光

韓國民意調查機構Realmeter今天公布最新民調顯示，韓國總統李在明的施政滿意度跌至38.9%，這是他去年6月上任以來...

嚇阻侵略強化防衛 印尼、美國等多國展開聯合軍演

印尼、美國與十多個盟友今天展開年度聯合軍事演習，以提高防衛能力並「嚇阻」亞太地區的「侵略行動」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。