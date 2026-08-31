支持率首度跌破40%！民調揭南韓民眾對總統李在明不滿原因曝光

韓國民意調查機構Realmeter今天公布最新民調顯示，韓國總統李在明的施政滿意度跌至38.9%，這是他去年6月上任以來首度跌破40%大關，民眾對住宅政策不滿是主因。

韓聯社報導，Realmeter受「能源經濟新聞」委託，針對2509名18歲以上民眾進行調查，結果顯示，對李在明施政表現給予正面評價的比例為38.9%，較前一週下滑1.3個百分點。

民調顯示，在負面評價方面則為58.7%，較上週上升1.8個百分點。

Realmeter分析，李在明支持率下滑的原因在於，民眾對房價飆漲的不滿與日俱增，以及總統府拒絕任命一名最高法院大法官候選人引發違憲爭議，加上濟州島女性失蹤案，導致民眾對警方信任度下降。

此外，Realmeter曾於27日至28日對韓國1006名18歲以上民眾進行政黨支持率調查，結果顯示，執政黨「共同民主黨」支持率較一週前上升1.2個百分點，達43.1%；最大在野黨「國民力量黨」支持率也微升0.1個百分點，至37.7%。

施政滿意度民調在95%信賴水準下，誤差範圍為正負2個百分點；政黨支持率調查在95%信賴水準下，誤差範圍為正負3.1個百分點。