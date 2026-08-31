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嚇阻侵略強化防衛 印尼、美國等多國展開聯合軍演

中央社／ 印尼萬隆31日綜合外電報導
2026年8月31日，在印尼西爪哇省萬隆舉行的「超級神鷹之盾」（Super Garuda Shield）演習開幕式上，美軍人員正在查看地圖。路透
2026年8月31日，在印尼西爪哇省萬隆舉行的「超級神鷹之盾」（Super Garuda Shield）演習開幕式上，美軍人員正在查看地圖。路透

印尼美國與十多個盟友今天展開年度聯合軍事演習，以提高防衛能力並「嚇阻」亞太地區的「侵略行動」。

法新社報導，雅加達當局維持「自主且積極」的不結盟外交政策，在外交方面謹慎拿捏分寸，以尋求與華府和北京維持良好關係。

這個東南亞大國本月曾與中國舉行聯合海上軍演，這場演習被台灣斥之為「尋釁」。

近20年來，印尼、美國與部分盟友一直參與名為「超級神鷹之盾」（Super Garuda Shield）的年度軍演。

今年的演習將動員英國、法國與日本等國的4700名軍人，在蘇門答臘和婆羅洲等多處地點展開演練，並持續到9月11日。東帝汶、義大利、泰國與其他國家則派遣了觀察員。

美國陸軍第4步兵師指揮官艾里斯（Patrick J. Ellis）表示，這場演習對「建立維護印太安全的人力架構」至關重要。

這場軍演在雅加達以東的萬隆（Bandung）正式展開，他在當地一所軍事學校表示：「印太地區的安全情勢相當複雜，無法在危機爆發時才臨時提升戰備。」

艾里斯補充表示，這場軍演將包括特種部隊滲透訓練與網路防禦演習。

印尼4月將與美國的國防合作關係，提升為「重要國防合作夥伴關係」。艾里斯今天表示，這證明了這個全球第3大民主國家是「區域穩定的重要支柱」。

中國外交與國防部長本月訪問印尼，與印尼官員進行會談，並同意加強政治與軍事方面的合作。

今年稍晚，這兩國將以「和平神鷹」（Heping Garuda）為代號舉行聯合軍演，這是聚焦於人道援助、災難救援與軍事合作的定期演習。

印尼去年加入包含俄羅斯和中國在內的新興經濟體組織金磚國家（BRICS）。不過，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）也與美國總統川普簽署貿易協議，並加入他所稱的「和平理事會」（Board of Peace）。

印尼 軍演 美國 演習

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