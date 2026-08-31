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獨立69周年！馬來西亞國慶吉隆坡煙火綻放 各族共融展現多元文化

中央社／ 吉隆坡31日專電
馬來西亞31日慶祝獨立69週年，國慶慶典在布特拉加亞登場，色彩繽紛的花車加入遊行隊伍，表演者身著傳統服飾向沿途民眾揮手致意，為慶典增添歡樂氣氛。中央社
馬來西亞31日慶祝獨立69週年，國慶慶典在布特拉加亞登場，色彩繽紛的花車加入遊行隊伍，表演者身著傳統服飾向沿途民眾揮手致意，為慶典增添歡樂氣氛。中央社

煙火照亮吉隆坡凌晨夜空，民眾揮舞國旗高喊「獨立」，馬來西亞今天慶祝國慶日，隨處可見國旗飛揚。民眾齊聚布特拉加亞（Putrajaya），不僅有多元族群遊行，各式軍事裝備也展現盛大軍容，民眾歡欣鼓舞之情溢於言表。

今年國慶主題為「昌明大馬：共享福祉」，當30日午夜12時剛過，吉隆坡化身不夜城，國油雙峰塔等地煙火綻放，民眾歡呼聲此起彼落，為獨立69週年國慶日揭開序幕。首相安華（Anwar Ibrahim）今天出席在布特拉加亞舉行的國慶慶典。

安華昨天發表國慶賀詞並回顧爭取獨立歷程時表示，大馬歷經葡萄牙、荷蘭、英國和日本殖民統治後，在不同種族和宗教背景民眾共同努力下，最終成功爭取獨立。

他指出，獨立不只是擺脫殖民統治，更是要建立一顆獨立自主的心，拒絕種族主義、貪腐、壓迫，以及對人民託付的背叛。

安華並宣布6項惠民利商措施，盼減輕人民負擔，尤其是生活成本上升帶來的日常壓力。這些措施包括擴大「昌明燃油補貼援助計畫」的受惠資格、為各類型學校提供教育基礎設施撥款、免費訂閱人工智慧（AI）應用程式、加速政府診所及醫院的治療流程並縮短候診時間、提高電子發票的豁免門檻，以及增加提供給企業家和小商家的貸款資金。

在打擊貪腐方面，安華表示，政府絕不會對任何形式的貪腐、濫權以及掠奪國家財富的行為妥協。

他說，透過法律程序及法院判決追回的馬幣數十億令吉非法所得，應歸還人民，尤其投入教育及醫療領域。經濟成長必須轉化為人民實際利益，舉凡藉非法活動取得的財富，不應繼續掌握在不負責任者手中。

今年慶典活動精彩多元，遊行融合多元族群與文化元素，身著傳統服飾的表演者隨隊伍前進，沿途民眾不時揮舞國旗歡呼，現場洋溢節慶氣氛。

大馬日前一度受到煙霾影響，空氣品質不佳，今天慶典現場仍可見部分民眾戴著口罩參與活動，但絲毫未減歡慶國慶的熱情。

從午夜歡呼到上午國慶遊行，大馬國旗在人群中飄揚。今年國慶慶典共有76支遊行隊伍、1萬多人及22支樂隊參與。馬來西亞陸軍、空軍等也展示軍事裝備，軍機飛越布城上空，將國慶氣氛推向高潮。

吉隆坡 國慶 馬來西亞 煙火

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