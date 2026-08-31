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南韓前統一教會總裁韓鶴子涉政教勾結 一審判2年

中央社／ 東京31日專電
8月31日，南韓統一教領袖韓鶴子（Hak Ja Han）坐輪椅抵達首爾中央地方法院，出席針對其涉嫌賄賂及政治獻金問題的宣判聽證會。美聯社
8月31日，南韓統一教領袖韓鶴子（Hak Ja Han）坐輪椅抵達首爾中央地方法院，出席針對其涉嫌賄賂及政治獻金問題的宣判聽證會。美聯社

韓國前統一教會（現稱「世界和平統一家庭聯合會」）最高負責人、83歲的總裁韓鶴子因涉嫌與韓國前政府勾結、非法提供政治資金及挪用教團款項，今天遭首爾中央地方法院一審合計判處有期徒刑2年。檢方原本求刑13年，韓鶴子則否認全部起訴內容。

TBS、韓國經濟新聞報導，根據起訴書，韓鶴子涉嫌與教團前幹部等人共謀，於2022年1月向時任國民力量黨國會議員權性東非法交付1億韓元（約新台幣230萬元）現金；同年3月至4月，又動用教團的1.44億韓元資金，向多名國民力量黨議員提供政治捐款。

此外，韓鶴子等人於2022年7月，向時任總統尹錫悅的妻子金建希贈送鑽石項鍊等價值約8000萬韓元的財物，請託對方協助處理教團相關事務。

韓鶴子等人也被控於2022年10月取得有關統一教在美國拉斯維加斯巨額豪賭與非法洗錢案的相關調查資訊後，指示銷毀證據。

特別檢察官在審理期間指出，韓鶴子以實現「政教合一」為目標，利用教團雄厚的資金介入選舉及政治，並企圖不當運用公權力，因此向法院求處有期徒刑13年。韓鶴子方面則否認控罪，主張相關行為均由教團前幹部自行決定，並非出自她的指示。

根據韓國司法界消息，首爾中央地方法院刑事合議第27庭最終就韓鶴子違反「政治資金法」及違反「特定經濟犯罪法」當中的挪用公款，各判處有期徒刑1年，合計刑期2年。

同案被告中，前總裁秘書室長鄭元珠因違反「政治資金法」被判有期徒刑8個月、緩刑2年，另因挪用公款又被判有期徒刑8個月、緩刑2年；前統一教會本部長尹英浩被判有期徒刑6個月，其妻被判有期徒刑6個月、緩刑1年。

韓鶴子是統一教已故創辦人文鮮明的妻子，在教團內被信徒尊稱為「真母」。韓鶴子遭羈押起訴後，因健康問題獲准暫停執行羈押，目前正在醫院接受治療，停止羈押期限至9月2日下午6時止。

韓元 首爾

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