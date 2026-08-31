平壤指控美國敵對政策未變 批美日韓軍演構成威脅

平壤今天表示，南韓、美國和日本9月舉行的海上軍事演習對北韓構成「威脅」，並指控美國抱持敵對立場。

綜合法新社和路透社報導，美日韓將於9月7日至11日，在南韓濟州島以東和以南的國際水域舉行「自由之刃」（Freedom Edge）演習，測試針對北韓飛彈與核武威脅的戰備狀態。

首爾聯合參謀本部發布聲明指出，這場年度演習屬防衛性質，與此同時，美國總統川普正推動與北韓領導人金正恩再次會面。

北韓外交部透過北韓中央通信社（KCNA）發布聲明說：「美軍宣布計劃舉行美日韓多領域聯合軍演『自由之刃』，對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）和區域國家構成威脅。」

北韓表示，美國的敵對政策並未改變，並強調核武是「確保區域和平與安全最負責任且正確的選擇」，也是保障國家主權的「絕對保證」，將持續強化核武力量。

北韓說，期待區域緊張局勢緩和「毫無意義」，北韓對美政策也「完全沒有改變」。

北韓外交部發言人表示，美國「接連進行空中偵察和其他針對北韓的軍事挑釁」。

這名官員表示：「川普政府由此再次充分證明其一貫的敵對政策，就是肆意侵犯北韓主權、政治制度和安全利益。」

不久之前，美韓才剛結束年度主要軍事演習之一「乙支自由護盾」（UFS）。川普下令縮減這項演習規模，從原本11天減至5天，理由包括大規模演習費用龐大以及他與金正恩關係良好。

儘管川普釋出善意，北韓幾乎沒有展現與美方接觸的意願，反而持續試射飛彈，譴責縮減規模的軍事演習，並抨擊華府批准對南韓軍售，以及資助記錄北韓侵犯人權行為的相關計畫。