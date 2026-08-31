日本議員憶近期訪中幕後 稱是日方提議碰面

日相高市早苗發表涉台言論導致日中關係惡化後，日本跨黨派國會議員上週首度訪中並會見中共官員。訪問團團長伊佐進一指出，此行是日本提議直接碰面後，北京當局評估的結果。

日媒ABEMA TIMES近期播出日本眾議員伊佐進一談論這次訪中的細節與成果。伊佐目前是在野黨「中道改革聯合」的宣傳委員長，他曾經在駐北京日本大使館擔任一等書記官，具有在日中外交第一線工作的經驗。

這次原定有6名日本國會議員造訪北京，不過因為千葉豪雨災情嚴重，還有部分議員行程因素，最終減少到3人。而自民黨眾議員橋本岳則在訪問期間先行返回日本，剩伊佐以及公明黨參議員川村雄大，與中共中央對外聯絡部副部長陸慷在北京舉行會談。

伊佐訪中前曾表示，日中關係正處於1972年邦交正常化以來最糟糕的狀態，認為兩國需要有對話窗口。他受訪時表示，「過去日中關係多麼不好，雙方負責人仍會保持聯繫。不過，如今政府之間沒有交流。學術間交流、文化交流、青年交流都沒了。真的全都沒有了」。

而這種狀況已開始影響日本經濟與各個領域。伊佐在受訪中說明，「認為這樣下去的話，恐損及日本的國益。因此直接碰面，互相探詢我們的優先事項是什麼，中方改善關係的條件是什麼，相當重要，也就是從尋找對話切入點的角度出發，由我們主動提議」。

有日本媒體報導稱這次日本國會議員是「受邀前往」，伊佐稱「那是錯的」，明確否認。他表示，日方今年2月提議過後，中方經過評估並在5月回覆「既然如此，那就面對面談吧」。

至於議員團的規模，伊佐認為，如果像日中友好議員聯盟那般大規模、高層級的訪問，「反而會變成傳達『日中關係已經沒問題了』的訊息，中方也很難接受」。他說：「我們真的想要討論。既然如此，我們認為由各黨各派一人，以我們這種中堅層級的人員展開實質性對話比較適合。」

而雙方會談從原定的1小時延長至2小時，伊佐回憶，「中方提出各種意見時，日方對於無法認同或無法理解的部分，就會說『等一下，我們是這樣想的』；而針對日方的意見，中方又會說『不，那不是這樣』。這樣你來我往的討論持續相當長的時間。」

伊佐表示，過去中國外交「有很多非常禮節性安排，大致就是雙方各自陳述想說的話後結束，並以這樣的形式頂多進行兩輪」。他說：「這次卻持續了好幾輪。我認為是因為能夠與實務工作者、身為副部長的官員討論。從這個意義上來說，我們的討論確實非常務實，以及內容豐富。」

伊佐回憶，陸慷在這場會談中維持「強硬立場」。在伊佐在會談期間提到確保日本人安全、北京管制軍民兩用產品與稀土出口已嚴重影響日本經濟後，中方重申，「高市政府若不改變對台立場與發言，就不會改變政策」。

對此，伊佐則強烈呼籲重啟文化與青年交流。他說：「沒有交流的話，只能從社群媒體或媒體報導得知對方國家的資訊。雙方都不會說對方好話。因此日本人會愈來愈討厭中國，中國人也會愈來愈討厭日本…且有中國人真的會相信日本將邁向軍國主義。因此強烈提議，至少先重啟文化交流與青年交流」。

關於日本網路出現批評或質疑他們此行訪中的聲音，伊佐主張此行的成果是「與中共中央對外聯絡部副部長達成共識，那就是這次直接、坦率地交換意見，是為『營造邁向關係正常化的氛圍』。雙方在這一點上達成共識。」

伊佐表示，如果能夠帶著「問題已經解決」的成果回國當然最好，但也直言：「我從一開始就沒想過能得出那樣的結論…這次首次做到這一點，就是很重要的一步」。

伊佐主張，「有人認為與價值觀不同的國家，就不應該展開外交交涉，我認為這正好相反。正因為意見不同，所以才要見面，探詢彼此究竟有哪些地方能夠達成共識，這才是外交。」