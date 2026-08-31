以色列重啟E1屯墾區 巴勒斯坦建國之路恐徹底斷絕

以色列政府近期重啟爭議數十年的約旦河西岸「E1區」屯墾計畫，已針對約1200套住宅發布工程招標。E1區一旦建成會一刀切斷約旦河西岸南北兩端連結，重創以巴和平前景。

● E1區：以色列最具爆炸性的西岸屯墾計畫

根據1990年代「奧斯陸協議」（Oslo Accords），約旦河西岸被劃分為A區、B區與C區共3個治理區域。巴勒斯坦自治政府時至今日只能控制占約旦河西岸總面積約 18%的A區，其餘占西岸82%面積的「B區」與「C區」，不是完全由以色列控制，就是只能以、巴共管。

以色列「國土報」（Haaretz）一篇分析文章指出，E1是一小片面積約12平方公里、位於西岸C區的土地。C區由以色列全面掌控民政與安全事務，E1大部分土地已被宣布為以色列國有地，其間散布一些巴勒斯坦城鎮與村莊。E代表耶路撒冷以東、1則代表這個特定區域。E1位於耶路撒冷與屯墾區城市馬阿勒阿杜明（Ma'aleh Adumim,西岸第3大以色列定居點）之間。

在E1興建住宅，將使大約20個巴勒斯坦社區有遭驅逐及拆除之虞。根據關注耶路撒冷地區以巴衝突的以色列非政府組織「人民之城」（Ir Amim）資料，約有5000名巴勒斯坦人居住在E1區。

對以色列而言，在此興建屯墾住宅可將耶路撒冷與東側擁有約4萬人口的馬阿勒阿杜明連接，確保戰略縱深與交通不受中斷。然而當地卻扼住約旦河西岸巴勒斯坦主要城市如雷馬拉（Ramallah）、伯利恆（Bethlehem）之間的交通走廊。

人民之城指出，E1屯墾區若成形，不僅將直接阻斷巴勒斯坦人主張的日後首都「東耶路撒冷」與西岸腹地的連繫，更會將約旦河西岸直接「腰斬」為互不相連的南北兩半，使未來的巴勒斯坦國在地理上失去運作機能。

● E1屯墾爭議延宕30年 美歐施壓擋下

E1屯墾計畫最早可溯及1990年代中期時任總理拉賓（Yitzhak Rabin）任內初具雛形，後因國際反彈與和平進程受阻而擱置。

以色列在2004到2005年之間一度準備重啟工程，隨後遭美國小布希（George W. Bush）政府警告「不得擴建屯墾區」，工程被迫凍結。

巴勒斯坦2012年取得聯合國觀察員地位後，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）一度又想推動3400套住宅計畫，但面臨歐洲多國反彈與制裁威脅後再次暫緩。

● 加薩戰爭後以色列轉趨強硬 右翼政府重啟E1屯墾

巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日襲擊以色列，引發以哈戰爭，戰火從加薩走廊外溢到黎巴嫩等中東地區，使得當前以色列執政聯盟展現出有別過去內閣的罕見強硬姿態。

以色列極右翼的財政部長史莫特里奇（BezalelSmotrich）公開表示「巴勒斯坦國正被抹去，不是靠口號，而是靠行動」，他還敦促尼坦雅胡完成E1興建計畫，「在西岸全面落實以色列主權」。

除推動住宅招標外，以色列方面已展開道路重劃工程，計畫興建一條專供巴勒斯坦人通行的繞道，將巴人車流從現有的1號公路上引開。此舉不僅將使1號公路成為猶太定居者專用道，更將導致沿線多座巴勒斯坦村落陷入孤立，面臨拆遷危機。

● 終結巴勒斯坦建國希望？

德國、加拿大、法國、義大利、挪威、荷蘭和英國發表聯合聲明，譴責E1住宅招標案，表示E1屯墾區「藉分割西岸、破壞巴勒斯坦領土的連貫性，危及兩國方案（Two-State Solution）前景」。

人民之城研究員塔塔斯基（Aviv Tatarsky）表示，E1屯墾區跟許多已在西岸興建的其他屯墾區不同，會直接威脅到日後的和平進程。

塔塔斯基認為，E1的位置使其重要性非凡、影響巨大。他指出，如在伯利恆—耶路撒冷—雷馬拉軸線的正中央插入一大片以色列屯墾區，「就宛如俄羅斯宣稱擁有美國賓州與紐約州之間的一段土地」。

塔塔斯基表示，數十年來美國與歐洲一直把E1興建視為紅線，但以色列如今不顧多年來的國際強烈反彈，仍繼續推動這項計畫，「這等於向外界表明，以色列根本不在乎由此產生的後果」。

法律學者與非政府組織警告，隨工程正式進入承包商投標程序，一旦以色列政府在即將到來的10月選舉前與得標建商簽署具法律約束力的合約，後續無論是新政府上台或國際社會持續施壓，恐都難以在法律與商業層面上叫停工程，進一步毀掉和平根基。