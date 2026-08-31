快訊

呼應蔡英文談社安網 蔣萬安拍板：類家內成員納SDM安全評估

TPBL／高國豪旅外心意堅定 攻城獅送祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

菲律賓英雄日 小馬可仕籲全民守護國家主權

中央社／ 馬尼拉31日專電
菲律賓總統小馬可仕。歐新社
菲律賓總統小馬可仕。歐新社

菲律賓今天紀念英雄日，總統小馬可仕向為國家自由、尊嚴與發展犧牲奉獻的英雄們致敬，並呼籲全民效法先賢先烈精神，服務國家、守護主權

英雄日的紀念傳統本與1896年反抗西班牙殖民統治的菲律賓革命密切相關，但時至今日，已延伸到紀念所有菲律賓英雄，不分時期；今年活動主題為「英雄精神、人民力量」。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上午在塔古市（Taguig）英雄墓園（Libingan ng mga Bayani）的無名戰士墓前發表演說表示，英雄精神不只存在於歷史人物，也體現在當代每個為社會作出貢獻的菲律賓人身上。

他以海外菲律賓移工、消防員、警察、軍人、急難救助人員、教師、醫療工作者及父母等為例，指出他們即使面對困難，仍持續履行職責、支撐家庭與社會，都是當代英雄。

小馬可仕也把英雄日與現今國家面對的挑戰連結，肯定菲律賓武裝部隊、海岸防衛隊、漁業局人員及菲律賓漁民的付出，讚揚他們在「西菲律賓海」守護菲律賓的權利、生計及國家利益。

「西菲律賓海」是菲律賓對其在南海聲索海域的官方稱呼，範圍大致包括從領海基線向西延伸200海里專屬經濟海域。

台灣、中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊分別主張擁有南海的全部或部分主權，或是海洋權利，其中以中國與菲律賓的對抗尤為激烈。

今年7月，菲方曾指控中國海警在仁愛暗沙海域持木棍傷人，並在民主礁（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島）海域發射水砲騷擾菲律賓公務船。

小馬可仕指出，今年適逢2016年南海仲裁案裁決10週年，菲律賓將依據仲裁裁決所確認的權利，以和平、符合法律與原則的方式，捍衛國家權益。

他同時提醒全民辨別事實、打擊各網路平台上的假訊息，並強調政府機構應透過透明、問責及優質公共服務，維持公信力。

小馬可仕呼籲全民攜手合作，打造一個「新菲律賓」（Bagong Pilipinas），民眾面對壓力時堅定不屈、政府秉持廉潔，共同為後代子孫守護國家主權。

菲律賓 小馬可仕 主權

延伸閱讀

菲律賓次長肯定台灣消防培訓 讚助打造「新菲律賓」

中國海警加強黃岩島執法巡查 稱持續強化海域管控

黃齊元／下一場戰爭 保國或保家？

菲美共同防禦條約75周年 重申深化合作維護印太和平

相關新聞

罕見！外媒爆日本駐台機構設地下核掩體 防範「台灣有事」

日本產經新聞30日引述多名知情人士透露，日本對台窗口機構「日本台灣交流協會」台北事務所的一處相關設施，已設置日本國產地下核避難所。由於日本國產核避難所設置於海外相當罕見，產經新聞研判此舉可能是為因應「台灣有事」，強化危機管理體制。

菲律賓英雄日 小馬可仕籲全民守護國家主權

菲律賓今天紀念英雄日，總統小馬可仕向為國家自由、尊嚴與發展犧牲奉獻的英雄們致敬，並呼籲全民效法先賢先烈精神，服務國家、守...

日本鳥海號回長崎母港 可搭載戰斧巡弋飛彈

日本的神盾艦「鳥海號」先前經過改裝後，已取得發射美製「戰斧」巡弋飛彈的能力，並在昨天返回日本長崎的母港。「鳥海號」是日本...

AI資料中心帶來「暴富與詛咒」 全美最富郡為何踩煞車？

過去兩年，維吉尼亞州勞登郡（Loudoun County）啟用了一座耗資1.02億美元的豪華休閒中心，設有多座泳池和水療按摩椅。郡政府還斥資2200萬美元，將前總統門羅的莊園改建為公園，並開設了兩所新學校，另有一所正在興建中。 當許多社區面臨財政危機時，勞登郡卻資金充裕。財富來源是：資料中心。 早期光纖網路存取與快速通關分區政策的結合，使勞登郡成為全球資料中心樞紐。亞馬遜、微軟、谷歌等公司已在此興建或租賃超過250座倉庫，裡面裝滿電腦伺服器，為人工智慧和網際網路提供動力。至少還有24座資料中心正在規畫中。

烏克蘭前防長籌設國防科技基金 盼寫下戰爭新歷史

烏克蘭前國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）正尋求美國投資，籌設國防科技基金，希望成立並管理武器研發公司...

彭博：川普對伊朗發動經濟戰 考驗習近平普亭「安全俱樂部」

美國財長貝森特30日受訪透露，預計每周公布新一波次級制裁，首先鎖定銀行業，但未公開本周將遭制裁的銀行名稱。彭博報導，美國持續升高對伊朗的經濟制裁，恐考驗中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭組成的「安全俱樂部」，即上海合作組織究竟有多大影響力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。