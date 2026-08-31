菲律賓英雄日 小馬可仕籲全民守護國家主權

菲律賓今天紀念英雄日，總統小馬可仕向為國家自由、尊嚴與發展犧牲奉獻的英雄們致敬，並呼籲全民效法先賢先烈精神，服務國家、守護主權。

英雄日的紀念傳統本與1896年反抗西班牙殖民統治的菲律賓革命密切相關，但時至今日，已延伸到紀念所有菲律賓英雄，不分時期；今年活動主題為「英雄精神、人民力量」。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上午在塔古市（Taguig）英雄墓園（Libingan ng mga Bayani）的無名戰士墓前發表演說表示，英雄精神不只存在於歷史人物，也體現在當代每個為社會作出貢獻的菲律賓人身上。

他以海外菲律賓移工、消防員、警察、軍人、急難救助人員、教師、醫療工作者及父母等為例，指出他們即使面對困難，仍持續履行職責、支撐家庭與社會，都是當代英雄。

小馬可仕也把英雄日與現今國家面對的挑戰連結，肯定菲律賓武裝部隊、海岸防衛隊、漁業局人員及菲律賓漁民的付出，讚揚他們在「西菲律賓海」守護菲律賓的權利、生計及國家利益。

「西菲律賓海」是菲律賓對其在南海聲索海域的官方稱呼，範圍大致包括從領海基線向西延伸200海里專屬經濟海域。

台灣、中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊分別主張擁有南海的全部或部分主權，或是海洋權利，其中以中國與菲律賓的對抗尤為激烈。

今年7月，菲方曾指控中國海警在仁愛暗沙海域持木棍傷人，並在民主礁（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島）海域發射水砲騷擾菲律賓公務船。

小馬可仕指出，今年適逢2016年南海仲裁案裁決10週年，菲律賓將依據仲裁裁決所確認的權利，以和平、符合法律與原則的方式，捍衛國家權益。

他同時提醒全民辨別事實、打擊各網路平台上的假訊息，並強調政府機構應透過透明、問責及優質公共服務，維持公信力。

小馬可仕呼籲全民攜手合作，打造一個「新菲律賓」（Bagong Pilipinas），民眾面對壓力時堅定不屈、政府秉持廉潔，共同為後代子孫守護國家主權。